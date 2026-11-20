Il Consiglio di Sicurezza ha tenuto le sue consultazioni sul Libano e sull’UNIFIL dettagli il suo sostegno umanitario. Baghdad ordinò la riapertura delle strade a Jurf al-Sakhr. L’articolo riguarda anche i viaggi nello Yemen, le discussioni sull’Ucraina, il Vertice di Bruxelles e le nuove regole di credito francese.

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Il Consiglio di Sicurezza ha esaminato l’attuazione della risoluzione 1701 in Libano, e le Nazioni Unite dettagliano l’assistenza facilitata da UNIFIL. Baghdad annuncia un comando congiunto a Jurf al-Sakhr, mentre le Nazioni Unite avvertono lo spostamento nello Yemen. In Europa, Bruxelles attende che il Primo Ministro britannico e la Francia applichino le sue nuove regole di credito al consumo.

Libano meridionale: 1701 consultazioni

Il Consiglio di sicurezza ha proceduto a consultazioni chiuse giovedì 19 novembre sull’attuazione della risoluzione 1701. Jean Arnault, responsabile dell’ufficio del Coordinatore Speciale delle Nazioni Unite per il Libano, e Jean-Pierre Lacroix, responsabile delle operazioni di pace, ha fatto presentazioni. Il comunicato stampa delle Nazioni Unite ha confermato la riunione, senza annunciare alcun voto o decisione su una presenza internazionale per avere successo UNIFIL.

Sul terreno, le Nazioni Unite riportano che l’UNIFIL ha facilitato nove missioni umanitarie dal 16 al 18 novembre, in coordinamento con l’Ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari. Essa riferisce anche restrizioni di viaggio che hanno ritardato o impedito alcune attività dei pacificatori. Questa recensione copre i tre giorni precedenti. L’attuale mandato viene eseguito fino al 31 dicembre 2026, prima di un graduale ritiro previsto per il 2027. Questa scadenza non termina la risoluzione 1701.

A Bekaa, non sul confine meridionale, Israele ha annunciato giovedì uno sciopero nella zona di Janta. La qualifica del sito come ex struttura Hezbollah è la responsabilità dell’esercito israeliano. A questo punto, nessuna valutazione di questo sciopero potrebbe essere fatta indipendentemente.

Iraq: Baghdad ordina la riapertura delle strade a Jurf al-Sakhr

Il governo iracheno ha annunciato la creazione di un comando congiunto a Jurf al-Sakhr, noto anche come Jurf al-Nasr. Il primo ministro Ali Faleh al-Zaïdi ha chiesto di accelerare la riapertura delle strade chiuse. L’annuncio specifica il quadro amministrativo del regime. Non conferma la riapertura effettiva di tutti gli assi o il ritiro del Kataëb Hezbollah, un’organizzazione irachena distinta da Hezbollah libanese.

Baghdad aveva annunciato per la prima volta l’ordine di entrare nella zona, sulla base di un’indagine sul presunto traffico di petrolio. La decisione di organizzare un comando congiunto non risolve le accuse. L’assunzione di ufficio annunciato il venerdì e la sua attuazione rimangono da distinguere.

Yemen: le Nazioni Unite avvisano in viaggio da agosto

Più di 350.000 persone hanno dovuto lasciare le loro case da agosto in Yemen, secondo il comunicato stampa delle Nazioni Unite di giovedì. La figura si riferisce a viaggi segnalati, non a persone già salvate. La chiusura delle strade priva i residenti di regolare accesso al cibo e alla medicina, dice l’organizzazione. Tom Fletcher, funzionario degli aiuti di emergenza, ha parlato con le autorità yemenite e ha chiesto che l’accesso umanitario sia mantenuto.

Ucraina: Ancora nessuna data per i colloqui di quattro partiti

Dopo l’incontro di Berlino, Volodymyr Zelensky ha discusso la prospettiva di scambi tra Ucraina, europei, Stati Uniti e Russia. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha menzionato la ricerca di un luogo neutrale. Questi sono passi preparatori: non è stabilita né una data né un luogo né la partecipazione della Russia a questo formato.

Questo progetto è distinto dall’incontro di Shenzhen tra presidenti statunitensi, cinesi e russi. A Berlino, Germania, Francia, Regno Unito e Ucraina hanno proposto una tregua sulle infrastrutture energetiche durante l’inverno e sulle esportazioni alimentari verso il Mar Nero. Queste proposte non costituiscono un cessate il fuoco accettato da Mosca.

Bruxelles: secondo vertice UE-UK

António Costa e Ursula von der Leyen devono incontrare il primo ministro britannico Andy Burnham venerdì a Bruxelles. Il Consiglio europeo annuncia un inizio indicativo alle ore 10.30 di Bruxelles. Londra, per esempio, ha presentato collegamenti sul commercio agroalimentare e sulla mobilità giovanile. Il piano di mobilità proposto sarebbe limitato nel tempo e soggetto ad un massimale. Non ripristina la libera circolazione e nessun risultato del vertice è ancora annunciato.

Francia: Nuove regole per il credito al consumo

L’ordine di trasposizione entra in vigore venerdì. Esso estende il quadro di protezione a determinati crediti a basso valore e pagamenti separati, ma non è soggetto a qualsiasi periodo di pagamento concesso da un venditore. I contratti già in corso sono in linea di principio disciplinati dalle regole precedenti. Tuttavia, il testo prevede eccezioni per talune disposizioni relative ai contratti a tempo indeterminato.

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