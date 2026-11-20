Due fornitori rumeni hanno annunciato contratti di trasporto e gestione per la raffineria Petrotel-Lukoil. Il loro valore stimato supera 10,3 milioni di lei. Questi annunci non confermano alcuna ripresa della produzione o della consegna del petrolio grezzo. Il Tesoro degli Stati Uniti ha sostituito la licenza citata in entrambe le dichiarazioni del mercato azionario.

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Il 19 novembre, due fornitori rumeni hanno annunciato contratti con Petrotel-Lukoil per il trasporto di petrolio greggio importato e la movimentazione di prodotti petroliferi. Gli importi stimati dei due benefici insieme superano i 10,3 milioni di lei. Questi contratti ristabiliscono un quadro di approvvigionamento per la raffineria Ploiești, ma le aziende non hanno annunciato alcuna ripresa della produzione o della consegna effettiva.

Due contratti per collegamenti diversi

Oil Terminal ha dichiarato alla Borsa di Bucarest un contratto di servizio stimato di 4.334 milioni di lei, valido dal 18 novembre. Esso copre in particolare lo scarico di petrolio grezzo da navi, la sua consegna al vettore Conpet e lo stoccaggio e la movimentazione di prodotti raffinati. Conpet ha annunciato separatamente un contratto di 5.993 milioni di lei per il trasporto di greggio importato tra il Terminal del petrolio e la raffineria dal 19 novembre.

I 10.327 milioni di lei corrispondono all’aggiunta di due stime contrattuali. Non sono né una spesa reale né un investimento annunciato nella raffineria. Entrambe le comunicazioni non specificano i fornitori del greggio o le quantità effettivamente inviate. Nel suo riepilogo trimestrale pubblicato il 12 novembre, Conpet ha indicato che l’arresto della raffineria, uno dei principali clienti della sua rete di importazione, aveva notevolmente ridotto i volumi trasportati su tale rete.

Washington sostituisce la licenza citata nei contratti

Le due dichiarazioni romene menzionano la licenza generale degli Stati Uniti 131K e un termine contrattuale entro il 31 dicembre 2026. Conpet afferma che il contratto termina automaticamente se la licenza cessa di applicarsi e che nessun’altra autorizzazione da parte dell’Ufficio di controllo delle risorse straniere degli Stati Uniti, OFAC, permette la sua continua esecuzione.

Lo stesso giorno, OFAC ha sostituito Licence 131K con 131L. Questa nuova legislazione consente a determinate operazioni, soggette a condizioni, necessarie per il mantenimento o la cessazione ordinata delle attività degli enti interessati fino al 20 febbraio 2027. Esso permette anche alcune trattative di divestitura fino al 19 dicembre 2026, senza permettere la vendita stessa. Nessuna delle due ricorrenti indicate nel 19 novembre noterà come tale cambiamento si applicherà al suo contratto. Il calendario degli Stati Uniti non estende solo le scadenze indicate a Bucarest.

Foto di copertina: Petrotel-Lukoil raffineria a Ploiești, 31 maggio 2009. Archivio, non correlato allo stato attuale del sito.J Brew / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 2.0. Ridimensiona l’immagine intera; composizione Libnanews sotto la stessa licenza.

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