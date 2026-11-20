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Il papermaker austriaco Mayr-Melnhof Karton anticipa una perdita netta di 270-340 milioni di euro per il 2026. In una comunicazione del 19 novembre, il Gruppo ha contraddistinto l’ammortamento contabile dell’industria del cartone e della carta dall’aumento della spesa energetica. Lo smaltimento annunciato della maggior parte del suo business di imballaggio rimane una transazione separata.

Il gruppo, che aveva realizzato un utile netto di 77 milioni di euro nel 2025, prevede per il 2026 un deprezzamento tra 250 milioni di euro e 300 milioni di euro. La valutazione, condotta secondo gli IFRS, copre le attrezzature e altri beni materiali di capitale, nonché le differenze di acquisizione nella divisione cartone e carta. La spiegazione principale di questo è una revisione verso il basso dei flussi di cassa futuri previsti.

Costi contabili e operativi separati

L’ammortamento riduce il valore dei beni iscritti nei conti. Di per sé, non corrisponde ad un’erogazione di 250-300 milioni di euro. Tuttavia, pesa sul risultato netto che il gruppo intende pubblicare per l’esercizio finanziario.

MM Group esclude questa carica dal suo EBITDA rettificato, un indicatore di performance prima di interessi, tasse e ammortamento. Tuttavia, si prevede un EBITDA rettificato da 300 a 320 milioni di euro nel 2026, rispetto a 395 milioni nel 2025 su base proforma al di fuori della TANN, secondo la presentazione del gruppo. L’azienda ha attribuito la maggior parte di questo calo ai costi crescenti di energia in cartone e carta. La perdita netta e l’EBITDA rettificato quindi non misurano gli stessi effetti, e i dati 2026 rimangono previsioni.

La confezione viene trasferita separatamente

Il 9 novembre, dieci giorni prima di questa informativa finanziaria, MM Group ha annunciato un accordo per la cessione della propria attività di confezionamento a una nuova società controllata da KPS Capital Partners. Al termine, KPS avrebbe tenuto il 70% della società e MM Group 30%. Il perimetro comprende imballaggi alimentari di alta gamma, esclusi Iran e Tunisia, nonché imballaggi farmaceutici e sanitari. Cartone e carta resterebbero al centro dell’attività del Gruppo MM. Un accordo di fornitura a lungo termine deve collegare le due attività dopo la divestitura.

I 2,4 miliardi di euro annunciati rappresentano il valore societario del business del packaging, non la somma che MM Group si aspetta di incassare. Dopo aver preso in considerazione il suo investimento stimato di 400 milioni per mantenere una quota, il venditore prevede di incassare da 1,8 a 1,9 miliardi, soggetto, tra l’altro, a imposte, prezzi e adeguamenti del calendario. L’operazione rimane soggetta alle autorizzazioni richieste. Per le attività francesi interessate, è anche soggetta a consultazione con i rappresentanti del personale.

Archivio foto: Sito Mayr-Melnhof a Frohnleiten, Austria, fotografato l’8 settembre 2019. Il comunicato stampa non specifica se questo sito fa parte dei beni danneggiati.Griebi 01 / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 4.0. Fotografia completa ridimensionata e layout Libnanews sotto la stessa licenza.

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