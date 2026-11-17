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Una scuola attrezzata, un centro di accoglienza acqua calda: la solidarietà tra le città può essere misurata da servizi molto concreti. A pochi giorni dalla festa nazionale, l’Associazione Internazionale dei Sindaci Francofoni (IAMF) sta preparando « Solidarietà Libano », una nuova mobilitazione a beneficio delle comunità libanesi.

Il lancio è stato annunciato il 21 e 22 novembre 2026, per una campagna fino al 31 dicembre. Il fondo proposto deve sostenere progetti definiti con i comuni: scuole, sanità, servizi pubblici e accoglienza di sfollati. Sono previsti contributi municipali, eventi di solidarietà e partecipazione delle aziende o della diaspora.

In particolare, la preparazione portò ad una missione a Beirut dal 14 al 17 ottobre, guidata da Fatimetou Abdel Malick, presidente della regione di Nouakchott e presidente dell’AIMF, con rappresentanti di Parigi e Liegi.

Una decisione collettiva presa a Namur

Questo approccio estende la dichiarazione adottata l’8 giugno 2026 a Namur dall’Ufficio di presidenza. I sindaci affermarono il loro sostegno alle loro controparti libanesi e proposero un’operazione eccezionale, sostenuta dal fondo di emergenza, per contribuire alla ricostruzione urbana, sociale ed economica.

Il testo non ha separato questo aiuto dalla protezione degli abitanti. Ha chiesto la cessazione delle ostilità, il rispetto del diritto umanitario e il sostegno internazionale alla ricostruzione. Comunità firmatarie destinate a svolgere il loro ruolo nel ripristino delle iniziative di infrastruttura e dialogo. Era un impegno per mobilitare le risorse, non un record di successi già completati.

In Jounieh, un precedente che possiamo seguire

L’interesse di questa cooperazione appare in un precedente programma. Il 20 dicembre 2024, l’AIMF presentò il lavoro con la Federazione dei Comuni di Kesrouan-Ftouh: dotare scuole e luoghi per persone sfollate nella regione di Jounieh con attrezzature solari. In particolare, l’elettricità doveva essere utilizzata per il riscaldamento e l’approvvigionamento idrico.

Ventun istituzioni erano state identificate come priorità. Nove allora avevano dei fondi. Questa differenza è importante: un bisogno identificato non significa che un impianto è stato pagato, molto meno che già funziona. Il monitoraggio nel tempo consente di non confondere questi passi.

Nove siti attrezzati, secondo il bilancio marzo 2025

Il rapporto pubblicato da AIMF il 24 marzo 2025 porta la fase seguente: nove siti avevano ricevuto attrezzature solari, sei scuole e tre stabilimenti religiosi. L’associazione ha indicato di accogliere 500 persone sfollate. Questa figura descrive la situazione riportata in quella data, non il numero di occupanti nel novembre 2026.

Il fondo di emergenza era stato mobilitato già dal novembre 2024. Lausanne, Ginevra, Nyon, Port-Louis, Woluwe-Saint-Lambert e Quartiers-sub-Poissy sono stati tra i contributori, insieme alla Federazione Nazionale delle Agenzie di Urbanistica e Elettricità di Metz.

I pannelli e i riscaldatori ad acqua soddisfano le esigenze immediate. Secondo l’associazione, hanno anche dovuto rendere gli stabilimenti meno dipendenti dai cambiamenti del costo dell’elettricità. Qui non sono riportati risparmi misurati effettivi. La successiva visita di Frédéric Vallier, Delegato Generale dell’AIMF, faceva parte delle attività organizzate a Jounieh intorno al 20 marzo 2025.

Trasformare l’impegno nei servizi sostenibili

Il precedente di Jounieh dà un utile punto di confronto per la prossima campagna, ma non pregiudica il suo risultato. Al fine di valutare tale azione, è necessario essere in grado di distinguere i contributi impegnati dai fondi ricevuti, e poi i progetti selezionati dalle attrezzature effettivamente consegnati.

È su questa scala che l’aiuto reciproco diventa tangibile per gli abitanti: non per il numero di partner combinati, ma per la continuità di un servizio. La sfida di « Solidarity Lebanon » sarà trasformare una mobilitazione internazionale in realizzazioni locali i cui effetti possono vedere i comuni e i loro utenti.

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