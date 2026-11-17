Il Ministero della Gioventù e dello Sport annuncia un compromesso sotto la mediazione del Qatar per riunire il Comitato Olimpico libanese. Dopo la scadenza del 15 novembre, le modalità di attuazione e la posizione degli organismi internazionali restano da chiarire.

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Il Ministero della Gioventù e dello Sport ha annunciato lunedì 16 novembre un accordo per porre fine alla divisione della famiglia olimpica libanese. Ottenuto attraverso la mediazione del Qatar, questo accordo dovrebbe spianare la strada per la ricostruzione del Comitato olimpico libanese. Viene dopo la scadenza del 15 novembre per una risposta libanese ai corpi olimpici internazionali.

L’annuncio segna un’evoluzione in un file che contrasta due direzioni concorrenti. Tuttavia, non costituisce la pubblicazione del testo dell’accordo o l’annuncio di una nuova direzione, definitivamente riconosciuta. Il comunicato ministeriale definisce un obiettivo e un metodo di insediamento, senza dettagliare il loro programma di attuazione.

La mediazione del Qatar per riunire il comitato

Secondo il Ministero, il dialogo tra le due parti ha portato a un compromesso che permetta alla divisione di emergere. La ricostituzione del Comitato dovrà rispettare i testi esistenti e la Carta olimpica, su base democratica e trasparente. Il Ministero pone il lancio della mediazione del Qatar circa due mesi prima dell’annuncio.

Questo approccio fa parte dei tentativi di risolvere una crisi che il ministero sta sollevando nel 2022 dal febbraio 2025. Nella sua dichiarazione, ha rivendicato un ruolo di tutela dell’interesse generale e di rispetto dello Stato di diritto, dicendo che non voleva intervenire nell’autonomia del movimento olimpico.

Due legittimità concorrenti dal maggio 2025

La controversia aveva preso una forma particolarmente visibile con le elezioni concorrenti del maggio 2025. Il comitato guidato da Boutros Jalkh, eletto il 16 maggio, ha apprezzato il riconoscimento del Comitato Olimpico Internazionale. Jihad Salameh, eletto il 14 maggio, aveva un certificato amministrativo del Ministero. Questa convivenza era al centro dell’impasse istituzionale.

In una lettera al ministro Nora Bayrakdarian, il CIO e il Consiglio Olimpico asiatico avevano chiesto una risposta entro il 15 novembre. Hanno ricordato in particolare i requisiti per l’autonomia del movimento olimpico. La scadenza era una richiesta di chiarimento, non una sospensione automatica del Libano.

L’accordo annunciato il 16 novembre risponde quindi alla necessità politica di uscire faccia a faccia. Il suo ambito istituzionale dipenderà dalle disposizioni effettivamente attuate e dal rispetto dei requisiti delle organizzazioni olimpiche.

I passi rimanenti

Il comunicato non fornisce un elenco di firmatari, accordi dettagliati per la ricostituzione della commissione, o la data di una possibile elezione. Né riproduce una decisione del CIO o del Consiglio Olimpico asiatico che approva il regolamento. Questi elementi vanno distinti dall’annuncio ministeriale stesso: presentare la crisi come definitivamente chiusa andrebbe oltre le informazioni rese pubbliche in questo testo.

Per le federazioni e gli atleti, la sfida è di avere un interlocutore nazionale chiaramente identificato e riconosciuto. La preparazione delle competizioni internazionali presuppone la continuità amministrativa che non deve dipendere dalle direzioni rivali. Nel comunicato stampa non sono annunciate nuove modalità di registrazione per gli atleti o modifiche alla loro partecipazione a un concorso.

Il prossimo passo è dunque concreto: conoscere le regole per l’attuazione dell’accordo e la risposta delle autorità olimpiche interessate. La mediazione ha permesso un annuncio di compromesso. La sua traduzione in governance sportiva libanese rimane da documentare.

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