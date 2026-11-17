Una nota di Joe Maalouf, presentata il 4 novembre 2026 e pubblicata dal Civic Influence Hub e dalla Fondazione Konrad-Adenauer in Libano, propone di coordinare la diplomazia e la diaspora. Si raccomanda una mappatura delle competenze, una piattaforma digitale e un consiglio di consulenza globale. Il documento distingue tre orizzonti, da dodici mesi a dieci anni. Questa è una proposta, non una decisione governativa. Le posizioni dell’autore non coinvolgono necessariamente le organizzazioni editoriali, e nessun lancio efficace delle strutture descritte è stabilito dalla nota.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Organizzare competenze diaspora per sostenere la diplomazia libanese: questo è l’obiettivo di un documento di lavoro pubblicato dal Civic Influence Hub e dalla Fondazione Konrad Adenauer in Libano. Presentato il 4 novembre 2026, questo testo di Joe Maalouf propone di trasformare le risorse disperse in strumenti coordinati di azione esterna.

La nota fa parte di un programma sugli approcci costituzionali e multidisciplinari alla sicurezza nazionale. È disponibile in arabo e inglese. Le misure delineate rimangono le proposte di Joe Maalouf: la loro presentazione non è una decisione governativa. Il documento afferma inoltre che le sue posizioni non coinvolgono necessariamente i due corpi che lo pubblicano.

Una strategia per la diplomazia libanese e la diaspora

Il documento difende un concetto di sicurezza che va oltre il campo militare da solo. Combina l’azione diplomatica con l’economia, la tecnologia, la comunicazione e le partnership internazionali. Essa stabilisce come prerequisito l’autorità esclusiva dello Stato e l’unificazione delle decisioni di pace e di guerra nelle istituzioni costituzionali.

Joe Maalouf ritiene che il problema sia meno della mancanza di risorse che della loro dispersione e debole coordinamento istituzionale. La diaspora è quindi vista come una rete di competenze, relazioni e capacità influenti, la cui mobilitazione deve essere parte di una politica estera coerente.

La strategia proposta ha cinque pilastri: diplomazia pubblica, diplomazia diaspora, partenariati internazionali, diplomazia economica e gestione della reputazione nazionale. Il Dipartimento degli Affari Esteri e dei Migranti garantirebbe il loro coordinamento strategico.

Mapping competenze e organizzazione del dialogo

La nota raccomanda un meccanismo specializzato per la diplomazia pubblica. Offre anche una mappatura globale di competenze e reti espatriate, nonché una piattaforma di comunicazione strategica digitale sicura.

Un consiglio consultivo della diaspora globale completerebbe questo insieme, in coordinamento con l’Unione culturale mondiale libanese. L’obiettivo dichiarato è quello di strutturare il rapporto tra istituzioni e libanesi dall’estero in modo sostenibile al fine di coinvolgerli nella riflessione sulle politiche pubbliche e sugli interessi nazionali.

Una roadmap indicativa senza l’adozione annunciata

La nota completa distingue tre orizzonti. Nei primi 12 mesi offre una panoramica delle reti diplomatiche ed espatriate e la creazione di strumenti di coordinamento. Tra uno e tre anni, il consiglio consultivo globale e i partenariati accademici avrebbero avuto luogo in questa organizzazione. Tra tre e dieci anni, la diplomazia pubblica sarebbe pienamente integrata nella strategia di sicurezza nazionale.

Questi periodi sono le raccomandazioni dell’autore. Non stabiliscono una data per il lancio del governo o una scadenza legalmente applicabile. La nota rende questa trasformazione condizionale alla sovranità statale e alla riforma istituzionale. Il suo interesse risiede nell’organizzazione proposta; La sua pubblicazione non dimostra che le strutture descritte abbiano già i mezzi o funzionino.

Linea di credito

Le Grand Sérail a Beirut, fotografato il 12 agosto 2017. Illustrazione istituzionale degli archivi, non correlata ad un’adozione del governo della nota. Foto: Pjposullivan1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Fotografie conservate senza modifiche.Fotografia originale. Fotografia sottoCC BY-SA 2.0.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews