Organizzare competenze diaspora per sostenere la diplomazia libanese: questo è l’obiettivo di un documento di lavoro pubblicato dal Civic Influence Hub e dalla Fondazione Konrad Adenauer in Libano. Presentato il 4 novembre 2026, questo testo di Joe Maalouf propone di trasformare le risorse disperse in strumenti coordinati di azione esterna.
La nota fa parte di un programma sugli approcci costituzionali e multidisciplinari alla sicurezza nazionale. È disponibile in arabo e inglese. Le misure delineate rimangono le proposte di Joe Maalouf: la loro presentazione non è una decisione governativa. Il documento afferma inoltre che le sue posizioni non coinvolgono necessariamente i due corpi che lo pubblicano.
Una strategia per la diplomazia libanese e la diaspora
Il documento difende un concetto di sicurezza che va oltre il campo militare da solo. Combina l’azione diplomatica con l’economia, la tecnologia, la comunicazione e le partnership internazionali. Essa stabilisce come prerequisito l’autorità esclusiva dello Stato e l’unificazione delle decisioni di pace e di guerra nelle istituzioni costituzionali.
Joe Maalouf ritiene che il problema sia meno della mancanza di risorse che della loro dispersione e debole coordinamento istituzionale. La diaspora è quindi vista come una rete di competenze, relazioni e capacità influenti, la cui mobilitazione deve essere parte di una politica estera coerente.
La strategia proposta ha cinque pilastri: diplomazia pubblica, diplomazia diaspora, partenariati internazionali, diplomazia economica e gestione della reputazione nazionale. Il Dipartimento degli Affari Esteri e dei Migranti garantirebbe il loro coordinamento strategico.
Mapping competenze e organizzazione del dialogo
La nota raccomanda un meccanismo specializzato per la diplomazia pubblica. Offre anche una mappatura globale di competenze e reti espatriate, nonché una piattaforma di comunicazione strategica digitale sicura.
Un consiglio consultivo della diaspora globale completerebbe questo insieme, in coordinamento con l’Unione culturale mondiale libanese. L’obiettivo dichiarato è quello di strutturare il rapporto tra istituzioni e libanesi dall’estero in modo sostenibile al fine di coinvolgerli nella riflessione sulle politiche pubbliche e sugli interessi nazionali.
Una roadmap indicativa senza l’adozione annunciata
La nota completa distingue tre orizzonti. Nei primi 12 mesi offre una panoramica delle reti diplomatiche ed espatriate e la creazione di strumenti di coordinamento. Tra uno e tre anni, il consiglio consultivo globale e i partenariati accademici avrebbero avuto luogo in questa organizzazione. Tra tre e dieci anni, la diplomazia pubblica sarebbe pienamente integrata nella strategia di sicurezza nazionale.
Questi periodi sono le raccomandazioni dell’autore. Non stabiliscono una data per il lancio del governo o una scadenza legalmente applicabile. La nota rende questa trasformazione condizionale alla sovranità statale e alla riforma istituzionale. Il suo interesse risiede nell’organizzazione proposta; La sua pubblicazione non dimostra che le strutture descritte abbiano già i mezzi o funzionino.
Linea di credito
Le Grand Sérail a Beirut, fotografato il 12 agosto 2017. Illustrazione istituzionale degli archivi, non correlata ad un’adozione del governo della nota. Foto: Pjposullivan1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Fotografie conservate senza modifiche.Fotografia originale. Fotografia sottoCC BY-SA 2.0.
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