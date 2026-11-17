Il Consiglio dei ministri non si incontrerà questa settimana. La presidenza del governo ha annunciato martedì 17 novembre in una breve dichiarazione che Nawaf Salam deve lasciare il Libano giovedì per una circostanza familiare privata.
L’annuncio riguarda quindi il calendario governativo per la settimana del 16-22 novembre. La suddetta partenza è prevista per giovedì 19 novembre; Non è un annuncio di un viaggio già fatto.
Nessuna data di sostituzione annunciata
Il comunicato non fissa una nuova data per una riunione del Consiglio dei ministri. Non dà ulteriori dettagli sulla durata dell’assenza del Primo Ministro. In questo testo non vengono resi pubblici ulteriori dettagli sulla situazione familiare.
Thedichiarazione della presidenza del Consiglioè limitato a questo cambiamento di orario. Non annuncia decisioni ministeriali prese a distanza, né modifica l’ordine del giorno per una futura seduta.
Archivio foto: Nawaf Salam a Qlayaat, marzo 2025. Il fondo di Libnanews. Questa fotografia non rappresenta la partenza annunciata per il 19 novembre 2026.
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