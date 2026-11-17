Sami Hassan Alawiyé annuncia che un consulente è incaricato di monitorare la riabilitazione e la modernizzazione delle centrali idroelettriche Litani, dopo un incontro con Nawaf Salam. Sono stati discussi anche la gestione dell’acqua, l’irrigazione e la fornitura di attrezzature pubbliche. Né il costo della missione né un programma di lavoro né i guadagni di produzione sono specificati.

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Il 17 novembre 2026, il presidente dell’Ufficio Nazionale Litani, Sami Hassan Alawiyé, annunciò che un consulente era stato incaricato di monitorare il progetto di riabilitazione e di potenziamento dell’energia idroelettrica dell’Agenzia, con il sostegno del primo ministro Nawaf Salam. Ha parlato dopo un incontro al Grand Sérail tra il capo del governo e il consiglio di amministrazione dell’istituzione.

Secondo Alawiyé, le discussioni si sono concentrate sugli sviluppi relativi al prestito della Banca Mondiale per l’aggiornamento delle centrali elettriche. L’annuncio segna un passo nel follow-up del progetto. Tuttavia, non specifica l’identità del consulente, la quantità della sua missione, o un programma di lavoro o di messa in servizio.

Produzione elettrica, acqua e irrigazione

Il Consiglio di Amministrazione ha presentato il suo piano per lo sviluppo di impianti idroelettrici e il miglioramento della gestione delle risorse idriche. Sono stati discussi anche progetti di irrigazione, in particolare nel Libano meridionale e nel Bekaa.

Alawiyé ha riferito che l’incontro aveva considerato le possibilità di utilizzare e distribuire l’energia idroelettrica per fornire servizi pubblici essenziali. L’obiettivo è di sostenere la loro continuità di funzionamento con energia pulita. Nessuna istituzione beneficiaria, volume supplementare di elettricità o programma di servizio è stato annunciato in questa dichiarazione.

Finanziamenti da distinguere dalla sua attuazione

Il 3 ottobre 2024 la Banca Mondiale annunciò l’approvazione di un progetto di 250 milioni di dollari per lo sviluppo di energie rinnovabili, il ripristino dei servizi elettrici e le riforme del settore di sostegno in Libano. Questa busta riguarda un programma più ampio: non dovrebbe essere presentata come il costo della missione di consultazione ha annunciato questo martedì.

Il monitoraggio tecnico, l’effettiva attuazione del lavoro e il suo effetto sulla produzione rimangono diversi passi. La dichiarazione del Presidente dell’Ufficio non consente ancora di quantificare i guadagni attesi per gli utenti. D’altra parte, riferisce il sostegno di Nawaf Salam per un migliore coordinamento tra le istituzioni pubbliche al fine di evitare ostacoli al funzionamento dei servizi.

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