Soccorso al mare di Oman: 22 marinai salvati

Un salvataggio al mare di Oman ha portato all’evacuazione di 22 membri dell’equipaggio di una nave da carico ardente, ha annunciato la Guardia Nazionale degli Emirati Arabi Uniti domenica 8 novembre 2026. Tutti sono in condizioni stabili, secondo i risultati riportati al mattino. L’identità della nave e l’origine del fuoco rimangono sconosciute.
Un salvataggio in mare da Oman dopo l’avviso di carico
L’equipaggio ha segnalato un incendio a bordo della Guardia Costiera, che è sotto il comando della Guardia Nazionale degli Emirati. Squadre specializzate situato l’edificio e salvato i suoi 22 occupanti, dice.
Le autorità descrivono i marinai come cittadini arabi, senza specificare le loro nazionalità. Evacuees ha ricevuto il primo soccorso e sono stati consegnati alle autorità competenti.
Il primo annuncio si riferisce al salvataggio. Un secondo comunicato specificava la condizione stabile dell’intero equipaggio e il corso dell’operazione. Non ha fornito una valutazione medica individuale.
La causa del fuoco non è stabilita
Le informazioni ufficiali collocano l’operazione al Mare Oman, senza fornire i dettagli di contatto. Non specificano la data o l’ora della partenza del fuoco. L’8 novembre corrisponde quindi alla data dell’annuncio delle autorità degli Emirati.
Nessun caso è stato segnalato. Le prove disponibili non consentono un attacco da attribuire al fuoco o collegato ad un’altra nave coinvolta in un recente incidente nella zona. Il nome dell’edificio rimane da confermare.
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