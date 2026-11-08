Soccorso al mare di Oman: 22 marinai salvati

La United Arab Emirates Coast Guard ha salvato i 22 membri dell’equipaggio di una nave da carico dopo un incendio al mare a Oman. La Guardia Nazionale ha annunciato domenica 8 novembre, che tutti erano in condizioni stabili. I marinai, cittadini dei paesi arabi, hanno ricevuto un primo aiuto prima di essere consegnati alle autorità competenti. L’equipaggio aveva dato l’allarme. Il nome della nave, le circostanze della partenza del fuoco e la data precisa dell’incidente non sono state comunicate dalle autorità.

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Un salvataggio al mare di Oman ha portato all’evacuazione di 22 membri dell’equipaggio di una nave da carico ardente, ha annunciato la Guardia Nazionale degli Emirati Arabi Uniti domenica 8 novembre 2026. Tutti sono in condizioni stabili, secondo i risultati riportati al mattino. L’identità della nave e l’origine del fuoco rimangono sconosciute.

Un salvataggio in mare da Oman dopo l’avviso di carico

L’equipaggio ha segnalato un incendio a bordo della Guardia Costiera, che è sotto il comando della Guardia Nazionale degli Emirati. Squadre specializzate situato l’edificio e salvato i suoi 22 occupanti, dice.

Le autorità descrivono i marinai come cittadini arabi, senza specificare le loro nazionalità. Evacuees ha ricevuto il primo soccorso e sono stati consegnati alle autorità competenti.

Il primo annuncio si riferisce al salvataggio. Un secondo comunicato specificava la condizione stabile dell’intero equipaggio e il corso dell’operazione. Non ha fornito una valutazione medica individuale.

La causa del fuoco non è stabilita

Le informazioni ufficiali collocano l’operazione al Mare Oman, senza fornire i dettagli di contatto. Non specificano la data o l’ora della partenza del fuoco. L’8 novembre corrisponde quindi alla data dell’annuncio delle autorità degli Emirati.

Nessun caso è stato segnalato. Le prove disponibili non consentono un attacco da attribuire al fuoco o collegato ad un’altra nave coinvolta in un recente incidente nella zona. Il nome dell’edificio rimane da confermare.

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