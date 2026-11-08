Collisione ferroviario in Egitto: 4 morti

Due treni passeggeri si sono colpiti domenica 8 novembre ad Al-Ayyat, Governatorato di Giza, a sud del Cairo. Il Ministero della Salute egiziano annuncia una valutazione provvisoria di quattro morti e 88 feriti. Il treno Gizeh-Fayoum ha colpito la parte posteriore del treno da Cairo a Aswan, secondo le ferrovie. Diverse auto sono scomparse. I servizi di soccorso distribuirono i feriti tra tre ospedali. La presidenza chiede una rapida indagine; la ripresa del traffico resta da precisare.

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Una collisione ferroviario in Egitto ha provocato quattro morti e 88 feriti domenica 8 novembre 2026, secondo una valutazione provvisoria da parte del Ministero della Salute. Due treni passeggeri hanno colpito Al-Ayyat nel Governatorato di Giza, a sud del Cairo. Diverse auto sono scomparse. Il presidente Abdel Fattah al-Sissi ha chiesto una rapida indagine.

Una collisione ferroviario in Egitto sulla linea meridionale

L’Autorità Ferroviaria Nazionale afferma che il treno numero 134, collegando Gizeh a Fayoum, ha colpito la parte posteriore del numero 2010. Quest’ultimo servì come collegamento tra Cairo e Assuan. Lo shock avvenne tra le stazioni di Kafr Ammar e Al-Raqqa nella zona di Al-Ayyat.

La collisione ha causato le rotaie per uscire da diverse auto. I servizi ferroviari hanno inviato team tecnici e gru al sito per cancellare le tracce. Le operazioni sono finalizzate a ripristinare il traffico sull’asse tra la capitale e l’Alto Egitto.

Le autorità non hanno indicato un termine per la ripresa del traffico nelle informazioni disponibili. La procedura descritta dall’operatore non è sufficiente a stabilire la causa dell’incidente o di una responsabilità individuale.

Ferito in tre ospedali

Il Ministero della Salute ha riferito 72 ambulanze impegnate nel trasporto e nell’evacuazione delle vittime. Secondo il suo conte, 49 feriti sono stati portati all’ospedale Al-Wasta, 29 all’ospedale Al-Ayyat e 10 all’ospedale Atfih. Questo totale corrisponde agli 88 feriti segnalati.

Il ministro Khaled Abdel Ghaffar ha chiesto alle strutture sanitarie dei governatorati di Giza e dei governatorati di Beni Suef di aumentare il loro livello di preparazione. Le squadre devono fornire assistenza e assistenza medica alle vittime.

Quattro morti rimangono provvisori. Le autorità sanitarie continuano a monitorare le persone ospedaliere, senza fornire in questa fase una ripartizione dettagliata in base alla gravità delle lesioni.

Sissi chiede la responsabilità

In una dichiarazione rilasciata la domenica, la presidenza ha confermato di aver richiesto l’assistenza necessaria ai feriti e un’indagine accelerata sulle circostanze dello shock. Abdel Fattah al-Sissi spera che qualsiasi persona la cui negligenza è stabilita sia tenuta responsabile.

Questa istruzione non costituisce una conclusione sull’origine della collisione. I risultati dell’indagine e il calendario per la riapertura della linea rimangono attesi.

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