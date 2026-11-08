Plestia Alaqad, da Gaza a Beirut

Con la traduzione araba del suo primo libro, Plestia Alaqad continua la sua testimonianza su Gaza in Libano. Il giornalista palestinese, accolto all’American University di Beirut nel 2024 grazie alla borsa di studio Shireen Abu Akleh, racconta al popolo e ai legami che li uniscono. In un’intervista pubblicata l’8 novembre, discute i limiti della visibilità offerta dai social network. Il suo account personale, pubblicato in inglese nel 2025, è ora disponibile in arabo presso Dar Hashem, in una traduzione di Zaynab Diya.

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Plestia Alaqad continua con il libro il lavoro di testimonianza che lo ha fatto conoscere durante la guerra a Gaza. La sua storia,Gli occhi di Gaza: un diario della resilienzaora ha una traduzione araba pubblicata in Libano da Dar Hashem. In un’intervista pubblicata sulla stampa palestinese l’8 novembre, il giornalista racconta questo approccio. Vuole raccontare agli abitanti, ai loro legami e alle loro aspirazioni, oltre le immagini della distruzione. Beirut, dove si è unita all’Università Americana per una laurea magistrale, occupa un posto su questo corso.

Il libro non è una cronaca esaustiva della guerra. Ha raccolto frammenti di giornale dalla sua esperienza personale durante le prime settimane del conflitto. Il passaggio all’arabo dà accesso a questa storia ad un altro lettore. Si estende un progetto impegnato in inglese, una lingua di numerosi video con cui la giovane donna palestinese si rivolge al pubblico internazionale.

Plestia Alaqad racconta la vita dietro le immagini

L’intervista dell’8 novembre permette di specificare ciò che desidera trasmettere. Secondo lei, le immagini dei bombardamenti hanno fatto conoscere Gaza senza necessariamente far conoscere quelli che vivono lì. Sottolinea i ricordi, le ambizioni e la vita quotidiana dei palestinesi. Le sue osservazioni si riferiscono a questo divario tra una popolazione visibile nel disastro e le persone ancora inascoltate.

Rievoca così i legami stabiliti durante la sua visita all’ospedale Al-Quds. Una famiglia incontrata sulla scena l’aveva accolta. Ricorda anche l’assistenza reciproca tra i vicini, anche nelle più ordinarie esigenze alimentari. Questi ricordi occupano un posto centrale nel suo racconto di Gaza. Descrivono relazioni specifiche, piuttosto che una popolazione ridotta sul record della vittima.

Il giornalista non presenta questi gesti come una cancellazione della sofferenza. Fanno parte dell’esperienza che intende conservare. Lo spostamento, la paura e la perdita coesistono con forme di solidarietà. È questa vicinanza al popolo incontrato che alimenta la sua testimonianza, anche dopo la sua partenza dal territorio palestinese.

Una storia inglese, poi un’edizione araba in Libano

Edizione in lingua italianaGli occhi di Gazacomparve da Macmillan il 17 aprile 2025. La sua presentazione editoriale descrive una successione di estratti di giornale. Il libro segue una donna di 21 anni di fronte alla guerra, attenta alle emozioni e alle reazioni del suo entourage. Questa costruzione distingue la narrazione personale da un’indagine retrospettiva di più fonti.

L’edizione araba porta il titoloOuyoun Gaza: Yawmiyyat Sumoud« Gli occhi di Gaza: Journal of Resilience ». Dar Hashem Ho pubblicato in Libano nel 2026. La traduzione in inglese torna a Zaynab Diya, il cui nome appare nella presentazione del libro e nella copertura mediatica della sua pubblicazione.

Il catalogo dei diritti stranieri ha già menzionato Dar Hashem tra gli editori che hanno acquisito i diritti di traduzione. La libreria Antoine oggi si riferisce al libro in arabo sotto il numero ISBN 9781918373097. La storia si unisce così al catalogo di una casa editrice libanese dopo la sua circolazione ai lettori di lingua inglese. Questa traduzione fornisce accesso diretto al testo per i lettori di lingua araba.

Il cambiamento linguistico non cambia la natura della testimonianza. Plestia Alaqad scrive da un’esperienza che ha vissuto e ricordi che indossa. Nell’intervista, lei difende semplicemente questo status come una memoria. Lascia ai lettori apprezzare la sua scrittura e come esprime i suoi sentimenti. Non esige una parola che riassume tutte le esperienze palestinesi.

Beirut, una tappa universitaria dopo l’esilio

Il collegamento con Beirut precede la pubblicazione del libro. Il 28 agosto 2024, l’American University di Beirut annunciò il suo arrivo per un master in studi di media. Venne dall’Australia, dove la sua famiglia trovò rifugio dopo aver lasciato Gaza nel novembre 2023. In precedenza si era laureata all’Università del Mediterraneo Orientale a New Media e Giornalismo a Cipro nel 2022.

Il suo curriculum in AUB è assegnato alla Shireen Abu Akleh Memorial Scholarship. L’università è stata fondata nel maggio 2022 con la Fondazione Yafa. Sostiene le donne palestinesi iscritte in un master in studi sui media. La formazione coniuga così una concreta opportunità di proseguire gli studi in memoria di un giornalista palestinese.

Al suo arrivo, Plestia Alaqad ha spiegato che stava cercando la vicinanza sociale a Beirut che gli ha ricordato Gaza. L’intervista pubblicata questa domenica la presenta sempre impegnata nel suo master. Il suo background accademico e la sua attività d’autress si incontrano intorno allo stesso soggetto: come raccontare una società ad un pubblico esterno.

Social media, un pubblico senza garanzia di azione

Nelle sue risposte al quotidiano palestinese, si rifiutò di permettere all’etichetta influenzale di cancellare il suo lavoro come giornalista. I social network hanno fornito accesso diretto alle voci palestinesi, spiega. Le persone filmate potrebbero essere ascoltate senza contare solo su una narrazione esterna. Gli scambi quotidiani con il suo pubblico hanno reso visibili le esperienze individuali.

Tuttavia, evidenzia i limiti di questa visibilità. All’inizio della guerra, pensò che la diffusione delle immagini avrebbe provocato una reazione capace di fermare la violenza. La sua osservazione è ora più riservata. L’esistenza di un vasto pubblico non è sufficiente a produrre decisioni politiche. Essa chiede pertanto di esaminare anche gli atti che seguono l’accesso all’informazione.

Questa riserva illumina il passaggio dei video al libro. La testimonianza cambia il suo sostegno senza promettere di trasformare la situazione da sola. Il libro conserva una parola e ricordi oltre la successione di pubblicazioni online. Allo stesso tempo, la giornalista continua le sue interviste e gli articoli su Gazans.

Continua a lavorare dall’esterno

Plestia Alaqad descrive anche forme di aiuto più concrete. Dice di usare il suo account Instagram per pubblicizzare le attività dei palestinesi di Gaza che vivono in Egitto. Alcuni hanno creato il loro lavoro dopo che se ne sono andati. Per dare loro visibilità è, spiega, un modo per usare l’udito a sua disposizione.

Riconosce la portata limitata di queste singole iniziative e invita i governi e le istituzioni internazionali ad agire. Per il suo lavoro, ha mantenuto un obiettivo: trasmettere una conoscenza di Gaza che non era limitata ai morti e alle rovine. L’edizione araba del suo primo libro ora circola in librerie libanesi, mentre continua questo lavoro di narrazione a distanza.

Foto dal campus AUB: marviikad / Flickr, via Wikimedia Commons. Questa vista non mostra Plestia Alaqad. Tutta la fotografia conservata, assemblea Libnanews. CC BY-SA 2.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/.

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