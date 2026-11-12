Donald Trump chiede a JD Vance di concentrarsi sulla lotta contro le frodi negli Stati Uniti e sostiene che non ha più bisogno di un accordo con Teheran.

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Donald Trump ha detto giovedì 12 novembre che gli Stati Uniti non avevano più bisogno di un accordo con l’Iran. In un messaggio sui social network, il presidente degli Stati Uniti ha chiesto al suo vice presidente JD Vance di dedicare la sua attenzione alla lotta contro la corruzione e il crimine che denuncia nelle città e negli stati guidati dai democratici. Questa riorientamento viene come Vance ha partecipato agli sforzi diplomatici per risolvere il conflitto con Teheran.

« Non abbiamo bisogno di un accordo con l’Iran », ha scritto Trump, secondo commenti coerenti da due agenzie di stampa. Il Presidente ha anche rivendicato il controllo delle risorse finanziarie iraniane e dello Stretto. Queste dichiarazioni esprimono la sua posizione politica: non costituiscono un bilancio verificato delle attività detenute o della situazione militare a Ormuz.

Vance ha fatto riferimento ad una missione interna esistente

Donald Trump descrive la lotta contro l’embezzlement come un modo per ripristinare l’equilibrio fiscale degli Stati Uniti. Include Minnesota, California e Illinois. Le sue accuse generali contro i funzionari democratici non sono accompagnate, nel messaggio riportato, da un audit per verificare la portata o l’effetto annunciato sulle finanze federali.

La missione interna affidata a Vance non è nuova. Il decreto presidenziale 14395 del 16 marzo 2026 ha istituito una task force per combattere le frodi nei programmi federali di previdenza sociale. Il testo designa il vicepresidente come presidente di questa struttura, sotto la supervisione diretta del Capo di Stato, e il presidente della Commissione federale del commercio come vicepresidente.

Il suo mandato include la verifica dell’ammissibilità dei beneficiari, dei controlli prepagati, della condivisione delle informazioni tra amministrazioni e audit. Il decreto comprende i programmi gestiti con gli Stati e le autorità locali. Esso prevede l’attuazione di misure in conformità con la legge e gli stanziamenti disponibili. L’annuncio del 12 novembre riguarda quindi la priorità politica data a questa funzione, non la creazione di una nuova istituzione.

Un segnale restrittivo per la diplomazia con Teheran

Quando è stato interrogato da un’agenzia di stampa, il dipartimento di stampa della Casa Bianca ha fatto riferimento al messaggio presidenziale per sottolineare che Donald Trump non ha visto alcun bisogno di negoziare con l’Iran. L’ufficio del Vicepresidente non aveva risposto alla richiesta di commento al momento della spedizione. Il testo riportato non nomina alcun sostituto per Vance per guidare qualsiasi contatto.

Questa posizione contrasta con i segnali diplomatici dell’inizio della settimana. Il 9 novembre, dopo un incontro con il Primo Ministro del Qatar, Donald Trump aveva presentato la guerra quasi finita a livello militare e si riferiva agli sforzi di mediazione di Doha. Tuttavia, una dichiarazione presidenziale sull’assenza di un accordo non vale la pena annunciare un accordo negoziato o confermare la fine del conflitto.

Versione iraniana rimane separata

Da parte sua, il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, afferma in un’intervista che Washington ha chiesto a Vladimir Putin di facilitare le discussioni dirette con Teheran. Secondo lui, Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio di sicurezza supremo iraniano, ha presentato le posizioni iraniana a Mosca. La Casa Bianca non ha risposto direttamente alla domanda su questa mediazione russa, secondo un’agenzia di stampa. Si tratta quindi di una rivendicazione iraniana, non di un approccio americano confermato da entrambe le parti.

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