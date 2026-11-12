Essenziale in 5 minuti: 13 novembre, mezzanotte

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13 novembre 2026 edizione, mezzanotte Beirut tempo. Lettura: circa cinque minuti.Gli ultimi sviluppi verificati riguardano la continuazione delle riprese nel Libano meridionale, i voti del Parlamento e i risultati degli scioperi a Gaza. La diplomazia iraniana e gli scenari presidenziali francesi completano questo punto. Gli eventi riportati di seguito risalgono all’11 e 12 novembre: il cambiamento della data di questa edizione non li trasforma in eventi che si sono verificati venerdì.

Sud Libano: Il fuoco segnalato a Zawtar al-Sharqiyah

I bombardamenti di artiglieria sono stati segnalati giovedì 12 novembre, nei pressi di Zawtar al-Sharqiyah. Il bollettino ufficiale libanese li attribuisce alle posizioni israeliane. Non fornisce un bilancio umano o materiale. L’assenza di cifre non permette pertanto di concludere che non vi sono vittime. Il tempo esatto del fuoco non è stabilito.

Questo rapporto è distinto dalla distruzione delle case riportate il mercoledì nella stessa area. Ha aggiunto alla notizia di scioperi di giovedì ad Haddatha e Houla. In questa edizione non è incluso alcun bilancio consolidato di queste operazioni, in quanto non vi è una conferma sufficiente per riunirle nella stessa dichiarazione.

Il portavoce dell’UNIFIL Kandice Ardiel, da parte sua, descrive le violazioni quotidiane nel sud, attribuite principalmente all’esercito israeliano: costruzione di posizioni e strade, demolizioni, scioperi aerei e fuoco d’artiglieria. Queste sono le osservazioni che ha fatto in un’intervista trasmessa questa settimana, non la conferma indipendente di ogni incidente il Giovedi. Il ritorno degli abitanti nei loro villaggi non significa che le condizioni di sicurezza siano ripristinate.

Parlamento europeo

Il Parlamento ha adottato giovedì il progetto trasmesso dal decreto 1149 sulla cooperazione finanziaria militare con la Turchia. Questa decisione va oltre l’approvazione del comitato. Tuttavia, non dimostra una consegna di attrezzature, un pagamento già effettuato, o il completamento di tutte le formalità di entrata in vigore.

Gli strumenti prevedono una busta principale di 100 milioni di sterline turche per beni e servizi militari, e un protocollo separato di 3,5 milioni per la formazione, corsi e visite. Gli importi non devono essere presentati come dollari. Essi sono tenuti a scopi specifici e devono essere mobilitati gradualmente, secondo le allocazioni turche e crediti.

Il quadro privilegia la produzione turca. Le esigenze libanesi devono essere notificate e i progetti concordati tra le autorità. Le attrezzature non possono essere liberamente trasferite a terzi senza accordo scritto da Ankara. La votazione del 12 novembre resta separata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e dalle notificazioni diplomatiche previste nei testi firmati nel 2022 e 2023.

Gaza: undici decessi segnalati durante il giorno, di cui sei a Nasser

Gaza Civil Defense riporta 11 persone uccise il giovedì negli scioperi israeliani e nel fuoco. Sei di queste morti riguardano il complesso ospedaliero di Nasser a Khan Yunes. Non è quindi un totale di undici morti per il bombardamento dell’ospedale da solo.

Il Ministero della Salute di Gaza pone l’attacco dopo la mezzanotte nell’edificio chirurgico e riferisce le vittime tra i caregiver, i pazienti e i loro assistenti. L’ospedale conferma sei morti. Le stime di successo delle lesioni non vengono aggiunte insieme, come si riferiscono allo stesso attacco e sono state riportate in tempi diversi.

L’esercito israeliano conferma che ha colpito Nasser. Dice di aver preso di mira Mohamed Abu Ismail, che presenta come comandante della brigata Hamas in Khan Yunes, così come altri membri del movimento. La sua morte non è confermata. Israele accusa Hamas di usare il complesso come centro di comando; il movimento lo nega. Questo presunto uso militare non è stato verificato in modo indipendente.

Le altre cinque morti nella valutazione quotidiana sono state attribuite dall’aiuto al fuoco o allo sciopero vicino al-Bureij, Deir al-Balah e Gaza City. Questo conteggio rimane quello della Protezione Civile, non un bilancio indipendente. Gli avvisi localizzati non vengono aggiunti una seconda volta in totale.

Iran: Condizioni pubblicate, non un accordo con Washington

Nella sua intervista dell’11 novembre, Mohsen Rezaei mantiene il rifiuto di trasferire materiali nucleari arricchiti al di fuori dell’Iran. Essa minaccia anche le basi americane, tra cui alcune in Europa, se sono utilizzate per ulteriori attacchi sul territorio iraniano. Queste dichiarazioni non costituiscono l’annuncio di un attacco già lanciato o di una minaccia indistinta contro tutta l’Europa.

Il leader iraniano rende la fine della guerra in Libano un elemento delle condizioni avanzate da Teheran. Ha anche chiesto garanzie contro ulteriori scioperi e ha fatto riferimento al sollevamento del blocco navale e al rilascio di beni congelati. Questi sono i requisiti di una parte: nessun impegno reciproco concordato da Washington è stabilito da questa intervista. Le autorità libanesi non sono considerate di aver accettato un accordo solo perché un funzionario iraniano lo sostiene.

Francia: Quali misure di indagine per il 2027

L’indagine del Cluster17 condotta il 9 e 10 novembre, citata l’11 dal Consiglio d’indagine, esamina quattro elenchi dei candidati possibili. Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon occupano i primi due posti in ciascuno. Tuttavia, i risultati dipendono dalla composizione della lista presentata agli intervistati.

Christine Lagarde ha ottenuto il 14% in un’ipotesi in cui ha sostituito Édouard Philippe, ma l’8% in un’altra in cui diverse personalità dello stesso spazio politico sono apparse insieme. Questa differenza non misura una caduta tra due date: gli scenari appartengono allo stesso campo di indagine. La presenza di un nome nel questionario non annuncia una domanda.

L’indagine ha riguardato 1.164 elettori registrati ed è stata condotta on-line da quote. Il numero di personale necessario varia dopo la ponderazione. Le incertezze proibiscono di trasformare un divario di pochi decimi di un punto in un vantaggio stabilito. Queste intenzioni non prevedono il risultato del 2027 o il rinvio di un secondo turno.

Copertina: Parlamento libanese, foto di François el Bacha / Libnanews. Data esatta di ripresa non stabilita; questa immagine non rappresenta la seduta del 12 novembre 2026.

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