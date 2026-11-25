I semi di grano sono distribuiti a 66,000 libbre siriane per tonnellata in Hama e Tartous. A Tartous, le aziende con meno di dieci dunum possono acquistare fino a 250 chilogrammi su presentazione di documenti di identità.

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La distribuzione del seme di grano per la stagione 2026-2027 iniziò nelle province di Hama e Tartous, al prezzo annunciato di 66,000 libbre siriane per tonnellata. A Tartous, le fattorie di meno di dieci dunum possono acquistare fino a 250 chili su presentazione di identificazione.

Semi distribuiti secondo permessi agricoli

In Hama, il direttore della filiale della General Seed Multiplication Institution, Waddah al-Hammoud, ha annunciato l’inizio delle vendite il 15 novembre. Egli afferma che questi sono basati sulle autorizzazioni rilasciate dalla Direzione Agricoltura. Le varietà proposte devono corrispondere alla mappa varietale stabilita dalla ricerca agricola.

A Tartous, il direttore dell’agricoltura, Mohammad Ahmad, ha descritto il 16 novembre un dispositivo tenendo conto della superficie consentita. La sua dichiarazione, pubblicata il 17 novembre, prevede un’autorizzazione certificata dai servizi agricoli. Per le aziende di meno di dieci dunum, menziona un acquisto sulla presentazione del documento di identificazione, incassato a 250 chilogrammi.

Il capo di Tartous sostiene che le quantità disponibili sono sufficienti e che le aggiunte possono provenire da altri rami. Quest’anno le vendite si attestano a circa 500 tonnellate e quest’anno sta valutando un livello analogo.

Quali sono le finanze dei prezzi sovvenzionati

La tariffa di 66,000 libbre segue la decisione del Ministro dell’Agricoltura, Bassel al-Soueidan, annunciato l’8 novembre. Il Fondo di sostegno alla produzione agricola deve coprire la differenza tra il costo del seme e il prezzo a carico degli agricoltori. La decisione riportata non indica questa differenza per tonnellata o l’importo totale mobilitato.

Il programma di acquisto del grano per il raccolto 2026

Un altro punto di riferimento ufficiale è la raccolta 2026, non le piantine correnti. Il 16 maggio, il Ministero dell’Economia e dell’Industria aveva fissato il prezzo di acquisto del grano duro di prima qualità in sacchi a 46.000 nuovi lire siriane per tonnellata.

Il decreto presidenziale n. 120 del 21 maggio ha aggiunto un bonus di 9.000 nuovi sterline per tonnellata consegnata dall’agricoltore all’Istituto del Grain siriano. Per il prodotto che soddisfa la tariffa base citata, l’aggiunta raggiunge così £ 55.000. Il decreto fa riferimento alle procedure di esecuzione a una decisione del Ministro dell’Economia.

Gli annunci di novembre indicano il prezzo dei semi in « Libre siriane ». I testi di maggio stabilirono il prezzo di acquisto del grano raccolto in « nuove libbre siriane ».

Immagine di grano, senza sede siriana stabilita. Data di ripresa non documentata; archivio pubblicato nel marzo 2022. Rehan Verma / Pexels, fondo Libnanews.

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