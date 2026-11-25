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Unedic ha registrato 381.300 entrate nell’assicurazione contro la disoccupazione nel secondo trimestre del 2026, in aumento del 3% anno su anno. Le riduzioni convenzionali rappresentano il 19 per cento di questi flussi e il 24 per cento delle spese di compensazione versate nel trimestre. Queste cifre, pubblicate il 24 novembre, descrivono due diverse popolazioni: quelle che aprono o riprendono un diritto e quelle che ricevono un’indennità, a volte per un diritto aperto molto prima di aprile.

Il CSD rimane il primo gateway

Le finalità CDD rappresentano il 26% delle voci, seguite da licenziamenti personali (24%), guasti contrattuali (19%), fini di assegnazione temporanea (11%) e licenziamenti economici (10%). Lo scopo di CSD è di pesare meno nei pagamenti che nelle voci. Unédic spiega che le persone interessate sono generalmente compensate per meno tempo e più spesso accumulano indennità e reddito da attività.

Le spese di indennizzo hanno raggiunto 8,9 miliardi di euro nel trimestre, escludendo altre spese del regime, come il suo contributo al bilancio di France Travail. I licenziamenti personali rappresentano il 25 per cento di queste spese, proprio di fronte a guasti convenzionali. Confronto delle entrate del 19% ai pagamenti del 24% non consente di calcolare il costo medio di una pausa: i pagamenti non corrispondono alle sole nuove tasse del trimestre.

Sedici mesi di dazio, non sedici mesi di pagamento

Le persone che entrano nel regime nel secondo trimestre hanno avuto una media di 492 giorni di potenziali diritti, o circa 16 mesi, per un’indennità giornaliera media di 44 euro lordo all’apertura. Né la durata né la quantità teorica descrivono ciò che tutti realmente tocca. Unédic ricorda che il suo lavoro sull’uso dei dazi porta ad un consumo medio del 60%, senza questo tasso che permette di concludere quanti giorni i partecipanti di questo trimestre saranno finalmente compensati.

Il bilancio da aprile a giugno precede l’entrata in vigore il 1o settembre delle nuove regole di durata dopo una rottura del trattato individuale. Unedic anticipa una diminuzione della spesa associata alla misura. I dati del secondo trimestre non misurano ancora l’effetto.

Copertina: archivio fotografico a Epernay, Ksiamon, incorniciato e vestito da Libnanews. Visual adattato sotto licenzaCC BY-SA 4.0, dopofotografia originale.

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