Il ministro libanese dell’economia e del commercio, Amer Bsat, ordinò la sospensione della vendita di due formaggi prodotti in un laboratorio di Kfardinis nel distretto di Rachaya. La decisione resa pubblica mercoledì 25 novembre è rivolta al ceco-tipo Akkaoui e allumi fabbricati dallo stabilimento Youssef Abu Fares. Non riguarda queste due varietà in altri produttori.
Cosa hanno fatto le analisi
Secondo il Ministero, un campione ceco di akkaoui conteneva l’amido e non soddisfava i criteri microbiologici. Un campione di halloumi dalla stessa officina ha mostrato anche non conformità microbiologica. Il record pubblico non nomina il microrganisma in questione, non dà numeri di lotti e non menziona alcun caso di avvelenamento.
Rimuovere i prodotti dagli scaffali prima della distruzione
Il Ministero chiede al fabbricante di ritirare i prodotti interessati dal mercato libanese e di redigere, entro tre giorni dall’entrata in vigore della decisione, una dichiarazione dei quantitativi ritirati. Questo record deve essere inviato al dipartimento prima della distruzione. Il ritiro è ordinato; La sua implementazione e le quantità effettivamente recuperate non sono ancora state annunciate.
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