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Il Ministro della Riforma Amministrativa, Fadi Makki, ha presentato il presidente Joseph Aoun martedì 24 novembre con il suo piano governativo del 2030. Per l’utente, la prima misura visibile è già in uso: il portale Dawlati. Ma una procedura elencata sul sito non è necessariamente una procedura che può essere completata online.

Tre tipi di procedure dietro lo stesso indirizzo

Lanciato a luglio, Dawlati svolge tre funzioni distinte. Per determinate procedure, l’utente può presentare la sua applicazione, monitorare i progressi e, se previsto, pagare la tassa online. Per altri, il portale si riferisce al sito di amministrazione competente. Infine, quando la procedura rimane su carta, funge da guida: indica i documenti da raccogliere, le tasse e il servizio da indirizzare.

Il Ministero aveva annunciato dodici servizi di lancio digitali, offerti dai Ministeri dell’Agricoltura e del Turismo, dall’Autorità per lo Sviluppo degli Investimenti e dal Consiglio del Sud. L’inventario fornisce informazioni su oltre 2.700 servizi pubblici, secondo il dipartimento. Queste cifre non misurano lo stesso. Il 24 novembre Fadi Makki ha annunciato l’aggiunta di servizi entro la fine dell’anno senza elencarli in questa fase.

Carta e tempi di misura

Il piano prevede una delle prime misure previste entro la fine del 2027 una carta dei cittadini e un indicatore annuale di fiducia e soddisfazione dei servizi pubblici. Include anche funzioni di controllo interno e di trasformazione digitale nei reparti. Le riforme del 2028 e del 2029 devono ancora essere discusse; i più complessi sono posticipati al 2030.

Per gli utenti, i progressi saranno misurati dal numero di casi che possono effettivamente essere completati senza spostamento, ma anche dal tempo prima della decisione e dal numero di richieste che rimangono senza risposta. Pubblicare l’elenco delle parti necessarie già riduce il rischio di un ritorno inutile. Tuttavia, il deposito del file non affronta il problema del trattamento se il servizio di ricezione continua a funzionare su carta.

Il prestito digitale rimane al Parlamento

Il ministro ha indicato che l’accordo di prestito di 150 milioni di dollari con la Banca Mondiale era stato firmato in agosto e che il suo comitato direttivo era stato stabilito in ottobre. I verbali della seduta parlamentare del 12 novembre confermano che il progetto di autorizzazione dell’accordo è stato rinviato in commissione. La firma e l’istituzione della commissione non è quindi né l’approvazione parlamentare né l’emissione. Il dipartimento deve anche cercare ulteriori finanziamenti per i componenti non residenti del piano.

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