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Una carriera da riabilitare non è solo un buco in cui porre le macerie. Un contratto consultivo del Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione (CDR), il cui risultato è stato pubblicato il 3 novembre 2026, mostra gli studi e i controlli previsti prima dello sviluppo dei siti di trattamento. Questa parte riguarda la gestione delle macerie, separate dal contenzioso sullo sfruttamento delle cave di Kura.

Missione di ingegneria, lavoro non completato

L’Autorité des procurations publics foglio 11833 assegna una missione di consulenza e ingegneria alla joint venture Dar Al Handasah Nazih Taleb & Partners Consulting Engineers SAL e Hydea S.p.A. per $1,516.247.01. Il premio provvisorio è datato 27 agosto 2026.

Il perimetro comprende tre siti nelle vicinanze di Tyre, Ain Ebel e Zahlé, i cui luoghi precisi devono essere fermati prima della firma. Esso comprende la valutazione di circa cinquanta siti di stoccaggio temporanei e lo studio di fattibilità delle unità di recupero temporaneo in un massimo di dieci siti. Le date di firma e di inizio non sono indicate: pertanto, questo incarico non dimostra che i depositi o le opere siano avviate.

Identificare i materiali prima di spostarli

Un altro documento CDR fa luce sull’organizzazione prevista. I termini di riferimento del settembre 2025 per un punto focale tecnico presso il Ministero dell’Ambiente, nell’ambito del progetto LEAP, prevedono l’identificazione di materiali pericolosi nelle macerie e la preparazione di un piano per i materiali contaminati.

Essi associano questa missione a valutazioni di impatto ambientale e sociale dei siti di stoccaggio temporanei, stime dei costi e preparazione dei trasporti alle destinazioni finali. Il riutilizzo delle macerie inerte deve essere incluso nei piani di riabilitazione professionale, con le relative procedure di approvazione.

Il mandato include anche il coordinamento tra il Ministero, il RDC e gli stakeholder locali, relazioni mensili e la conservazione delle decisioni e della corrispondenza. Descrive le responsabilità da esercitare, non le prove che sono già state soddisfatte.

Seguire i passi piuttosto che gli annunci

La distinzione è essenziale per leggere questo file: selezionare un consulente, scegliere un luogo, valutare i suoi impatti e svolgere il lavoro sono passi diversi. Il monitoraggio pubblico dovrebbe consentire una transizione regolare da uno all’altro. Il risultato pubblicato fornisce informazioni su una missione assegnata. Non costituisce una valutazione di riabilitazione o sicurezza dei siti futuri.

Illustrazione: cave di Jabal Hadid, nelle altezze di Kesrouan. Foto François el Bacha per Libnanews, archivio pubblicato nel 2018. Questa immagine non rappresenta uno dei siti pianificati vicino a Tyre, Ain Ebel o Zahlé e non documenta le operazioni di questo mercato.

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