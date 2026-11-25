La famiglia del gioielliere, rapita il 19 ottobre ad Al-Suqaylabiyah, ha detto che i suoi rapitori stavano esigendo 120 chili di oro. La data di tiro non è stabilita.

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Più di un mese dopo il suo rapimento in Al-Suqaylabiyah, nella parte occidentale del governatorato siriano di Hama, il gioielliere Maher Sankari appare in un nuovo video che è stato segnalato mercoledì 25 novembre. La sua famiglia aveva già indicato che i rapitori richiedevano 120 chili d’oro. La data di registrazione del video non poteva essere stabilita.

La famiglia ha riferito il rapimento alle autorità

Maher Sankari, 38 anni, è stato rapito il 19 ottobre. Alcuni parenti pongono il rapimento di fronte alla sua casa, in questa città di maggioranza cristiana. Essi hanno dichiarato di aver consegnato gli elementi che avevano a loro disposizione ai servizi di sicurezza e hanno chiesto alle autorità siriane di agire per ottenere il suo rilascio. A partire dal 25 novembre non è stato trovato alcun annuncio ufficiale di rilascio o arresto in questo caso.

Due rally in Al-Suqaylabiyah

Il 15 novembre, la gente si è riunita di fronte alla Cattedrale di San Pietro per chiedere la sua liberazione. Il 18 novembre, una marcia di candele ha riunito i residenti che hanno anche chiesto il ritorno di altre persone rapite e una migliore protezione dei civili.

In un comunicato congiunto del 17 novembre, i Patriarchi Giovanni X, Ignace Aphrem II e Joseph Absi hanno citato il caso del gioielliere e hanno chiesto alle autorità di indagare sui rapimenti e rendere pubblici i risultati. Il testo menziona anche un attacco all’arcivescovo greco-melkita di Homs, Jean Abdo Arbach. L’identità dei rapitori di Maher Sankari e un possibile movente confessionale non sono stati stabiliti.

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