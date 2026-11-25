Il Knesset ha approvato il testo con 65 voti a 50. È ancora da esaminare nella commissione parlamentare prima della prima lettura.

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Il Knesset ha approvato mercoledì 25 novembre, con 65 voti a 50, il disegno di legge di Orit Farkash-Hacohen per stabilire una commissione di indagine statale nell’attacco di Hamas il 7 ottobre 2023 e la guerra successiva. Tale votazione preliminare si riferisce al testo della commissione per l’organizzazione, che designa la commissione parlamentare responsabile della preparazione della prima lettura.

Un mandato risalente alla guerra del 2014

Il testo prevede cinque membri e una relazione intermedia entro un anno dall’annuncio dell’istituzione della Commissione. Il suo mandato sarebbe iniziato il 26 agosto 2014, alla fine della guerra di Gaza quell’estate, e sarebbe terminato il 26 gennaio 2026, con il ritorno dei resti dell’ultimo ostaggio. Il periodo così riguarda le decisioni che hanno preceduto l’attacco il 7 ottobre e poi la condotta della guerra. Il progetto prevede sette milioni di sicli per il bilancio di avvio e prevede di renderlo disponibile per l’amministrazione dei tribunali.

Le ragioni del testo si riferiscono anche alla considerazione della condotta delle operazioni in presenza di civili e degli obblighi di Israele ai sensi del diritto internazionale. I rappresentanti della coalizione in uscita si opposero durante il dibattito preparatorio il 24 novembre, credendo che questo perimetro avrebbe permesso di indagare i soldati israeliani. Farkash-Hacohen difese un mandato che copre gli eventi del 7 ottobre e le decisioni che lo portarono.

Due progetti separati, due designazioni

La proposta si riferisce essenzialmente alla legge israeliana sulle commissioni d’inchiesta. Ai sensi del regime ordinario di una commissione di Stato, il presidente della Corte suprema nomina i suoi membri. Il testo dell’estate scorsa di Ariel Kallner di Likud ha fornito regole di designazione speciali per una commissione « nazionale e statale ». Aveva passato la prima lettura a luglio. Il voto di mercoledì riguarda la proposta di Farkash-Hacohen, presentata nella nuova legislatura e sostenuta dal blocco di Gadi Eisenkot.

Il Knesset nel 2005, archivio fotografico di Joshua Paquin, prospettiva corretta da Berthold Werner. Visual framed e intitolato da Libnanews.Foto originalelicenzaCC BY 2.0.

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