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L’Autorità per gli appalti pubblici libanesi ha pubblicato la sua prima relazione sui progressi di mercoledì 25 novembre. Tra agosto 2022 e dicembre 2025, 5.866 procedimenti sono stati pubblicati sul suo portale. Alla fine di questo periodo, 282 agenzie di acquisto sono stati registrati, ma solo 207 li aveva pubblicati. Nel Grand Sérail, il primo ministro Nawaf Salam ha annunciato che il Consiglio dei Ministri monitorerebbe la conformità delle amministrazioni basate sugli indicatori dell’Autorità.

Il numero di procedimenti pubblicati è diminuito nel 2025

Il portale ha identificato 203 procedure da agosto a dicembre 2022, poi 1,135 su tutto il 2023. Ha registrato 2.347 nel 2024 e 2,181 nel 2025, o 166 in meno, una diminuzione del 7,1 per cento. Questi dati misurano le pubblicazioni sul portale, non il numero totale di contratti lanciati nel paese. L’apertura di un conto non è sufficiente per mostrare gli acquisti di un’amministrazione in queste statistiche: 75 agenzie registrate non avevano pubblicato entro la fine del 2025.

L’Autorità è pari al 70.7 % della quota dei contratti aggiudicati a titolo di procedura concorrenziale tra quelli assegnati nel periodo. Questa proporzione si riferisce al numero di allocazioni, non al loro valore. Inoltre non misura il numero di offerte ricevute per contratto. La legge permette procedure non competitive in determinate circostanze: la loro quota, 29,3% in questo conto, quindi non corrisponde ad un tasso di irregolarità.

Che cosa dice il Consiglio dei ministri

L’atto n. 244 del 2021 è entrato in vigore nel luglio 2022, dando all’Autorità un ruolo di regolazione, controllo e sostegno alle amministrazioni. La versione ridisegnata del portale, lanciata nel giugno 2025, struttura informazioni su diversi passi dalla pianificazione all’implementazione. Il rapporto distingue questo strumento di pubblicazione dal pieno implementazione di e-procurement e nota che l’integrazione con altri sistemi pubblici rimane da completare.

Nawaf Salam ha ricordato che il rispetto della legge coinvolge funzionari delle agenzie di acquisto. Ha collegato la trasparenza della spesa alla capacità del Libano di mobilitare fondi per la ricostruzione. Il rapporto pone tra le priorità la registrazione di organi ancora assenti dal portale e il monitoraggio dell’applicazione delle regole. Al 31 dicembre 2025, le sue tabelle seguirono solo operazioni effettive.

Grand Serail, Beirut, 12 agosto 2017 (archivi). Pjposullivan1 / Wikimedia Commons. Foto incorniciata e intitolata da Libnanews; iscrizione in licenzaCC BY-SA 2.0.

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