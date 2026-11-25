Alla fine di settembre, Beirut ha gestito 699.465 teu, in crescita del 5,42%. Il trasporto è aumentato del 31,49 per cento, mentre le importazioni containerizzate per il mercato libanese e le esportazioni di container pieni sono diminuite.

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Il porto di Beirut ha gestito 699.465 equivalenti di 20 piedi (TEU) tra gennaio e settembre 2026, con un aumento del 5,42% rispetto all’anno precedente. Questo aumento è interamente dovuto al trasferimento del 31.49%. Allo stesso tempo, i volumi dei container non di trasporto sono diminuiti del 2.05%, il tonnellaggio merci è diminuito del 10,7% e gli scali sono diminuiti del 9,3%.

Il trasbordo rappresenta quasi il 28% del volume

In nove mesi, i container trasferiti da una nave all’altra a Beirut rappresentavano 194,474 teu, rispetto a 147,905 nello stesso periodo del 2025. Queste transazioni non implicano che le merci siano importate o esportate dal Libano. La loro quota è aumentata dal 22,3% al 27,8% del traffico containerizzato. Il TUE misura il volume di movimentazione in container equivalenti di 20 piedi, non il peso o il valore delle merci.

L’aumento di 46.569 teu nel trans-shipment più che compensare la diminuzione di 10.581 teu al di fuori del trans-shipment, da 515.572 a 504,991. Il guadagno netto del terminal è quindi di 35.988 teu. Senza l’aumento delle connessioni nave a nave, il traffico containerizzato totale sarebbe diminuito piuttosto che aumentato.

Contenitori destinati al declino del mercato libanese

I dettagli delle statistiche portuali presentati il 25 novembre da Elie Zakhour, ex presidente della Camera internazionale di navigazione di Beirut, confermano che il ritiro colpisce entrambe le parti del commercio con il mercato libanese. I container importati per il consumo locale hanno totalizzato 229.298 teu, rispetto a 244,774 all’anno precedente, una diminuzione del 6,3%. I container pieni esportati con prodotti libanesi sono aumentati dal 54.496 al 47.199 teu, in calo del 13,4%. Queste due serie da sole non coprono tutto il traffico non di trasporto e non misurano il valore delle importazioni o delle esportazioni.

Tutte le modalità di carico combinate, 4.259 milioni di tonnellate di merci sono state gestite, rispetto a 4.772 milioni all’anno precedente. Il porto ricevette 952 navi rispetto a 1.050. Al contrario, il numero di veicoli importati o riesportati dal mare è aumentato leggermente, dal 51 215 al 51 729, secondo la stessa indagine. Non esiste quindi un movimento uniforme tra le categorie di merci.

Un ruolo regionale rafforzato ma concentrato

Secondo il conteggio presentato da Élie Zakhour, il gruppo CMA CGM ha rappresentato 159.028 teu per il trasbordo, o circa l’82% di questa attività a Beirut nel corso del periodo. La sua controllata CMA Terminals gestisce il container terminal come parte di una concessione decennale iniziata nel marzo 2022. L’aumento mostra che Beirut ha assunto più spazio come porta di collegamento; La concentrazione dei flussi significa anche che l’evoluzione dei volumi dipende in gran parte dalle rotazioni di un singolo gruppo.

Copertura: il porto di Beirut nel settembre 2003, foto di Ismail Küpeli, incorniciata e vestita da Libnanews. Foto originale licenza CC BY 2.0.

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