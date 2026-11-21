Huawei ha lanciato il suo 2026–27 concorso universitario a Beirut e ha aperto una componente regionale dedicata ai progetti di intelligenza artificiale. La cerimonia distingue una squadra dall’USIK e AUST. A giugno a Shenzhen, i tre studenti libanesi hanno vinto un secondo premio nella categoria cloud, condiviso con diverse squadre.

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Huawei ha presentato a Beirut la sua competizione universitaria 2026–27, con una nuova componente regionale dedicata ai progetti di intelligenza artificiale. La cerimonia del 20 novembre ha anche distinto una squadra dell’USOK e AUST, che ha vinto un secondo premio nell’evento cloud a Shenzhen nel mese di giugno.

Due volte diverse sono arrivate all’inizio della competizione Huawei in Libano. Il 20 novembre, la società ha presentato i test per il prossimo ciclo e ha accolto i risultati della precedente edizione a funzionari universitari e il Ministro di Stato per la Tecnologia e l’Intelligenza Artificiale, Kamal Chehade. Il premio per questo premio risale alla finale mondiale tenutasi a Shenzhen nel mese di giugno.

Huawei contest in Libano: un secondo premio cloud

La lista Huawei riunisce la Holy Spirit University di Kaslik (USEK) e l’American University of Science and Technology (AUST) sotto una voce. Il team ha vinto un « Secondo Premio » nella categoria pratica Cloud. Diverse altre squadre appaiono allo stesso livello di distinzione. Il risultato non è quindi un solo secondo posto nella classifica mondiale, né un prezzo nella categoria Ascend AI separata.

LAUST ha identificato due dei suoi studenti nella delegazione: Mariam Zaiter e Mounir Rizkallah. Il libanese Yuri Yaacoub, studente di ingegneria a USEK, ha guidato il team, accompagnato dall’insegnante Marie-Rita Hojeij. Le due istituzioni hanno quindi partecipato insieme. La stessa squadra aveva in precedenza vinto un alto premio regionale. Questo risultato corrisponde ad un altro passo nel processo di selezione. La pratica finale prevedeva una giornata di lavoro sugli esercizi, con i risultati depositati alla fine del test. La lista pubblica dà premi per categoria, senza pubblicare singoli appunti.

Per la prossima edizione, progetti AI da sviluppare in team

Nel Medio Oriente e nell’Asia Centrale, il ciclo 2026–27 distingue tre tipi di test. La competizione pratica mantiene tre canali: reti, cloud e IT. Il Concorso Innovazione apre un canale dedicato ai progetti di intelligenza artificiale. Una terza competizione è per gli insegnanti e coinvolge la collaborazione tra accademia e industria.

La nuova catena di innovazione non è confusa con il corso che ha vinto il suo premio al team libanese. I team universitari sviluppano progetti che utilizzano strumenti offerti dalla società; Il test Cloud, invece, appartiene alla parte pratica. Si tratta di un concorso organizzato da un fornitore di tecnologia, non una classifica di sistemi universitari o una competizione pubblica libanese.

In Libano, la presentazione agli studenti era iniziata prima della cerimonia di novembre. Il ramo studentesco IEEE presso la City University e il team locale Huawei ICT Academy hanno organizzato una sessione informativa il 7 ottobre. Hanno presentato le procedure di registrazione, la preparazione e le fasi di qualificazione. Il percorso annunciato è attraverso le selezioni nazionali e regionali prima della finale mondiale. Le date precise di queste selezioni per il Libano non sono state stabilite nei documenti pubblici consultati.

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