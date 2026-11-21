In Libano, la formazione di vaccinazione del papillomavirus umano inizia con più di venti coordinatori di cure primarie. L’OMS e il Ministero della Salute stanno preparando la sua estensione a novembre e dicembre, con il sostegno di Gavi. UNICEF sostiene una componente separata per il dialogo con le comunità.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Più di 20 coordinatori di assistenza primaria formano il primo gruppo di formazione sulla vaccinazione contro il papillomavirus umano in Libano. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, che sta conducendo questa preparazione con il Ministero della Salute, prevede di espanderla per includere i professionisti del paese in novembre e dicembre.

L’ufficio QUI libanese ha annunciato il lancio il 18 novembre. La formazione è organizzata con il Ministero della Salute Pubblica ed è sostenuta da Gavi, l’Alleanza Vaccina. A partire dai coordinatori di assistenza primaria, gli organizzatori si affidano a team per collegare il programma nazionale ai centri. Il numero riportato si riferisce alle persone del primo gruppo. Non è né un totale di caregiver già addestrati in tutto il Libano, né un certo numero di centri preparati.

Preparare la rete prima delle prime sessioni

La Strategia Nazionale di Immunizzazione del Ministero 2026-30 prevede specificamente la formazione del personale nell’introduzione del vaccino papillomavirus umano, o HPV, nel calendario nazionale. A livello dell’intero programma di vaccinazione, si propone anche di armonizzare le competenze, organizzare una formazione regolare e rafforzare il sostegno delle squadre a livello locale. La distribuzione, la catena a freddo e la comunicazione sono tra i settori della formazione menzionati in questo quadro generale. Il documento non è il programma dettagliato del primo workshop HPV e non specifica ciò che è stato insegnato lì.

Questa preparazione risponde a un problema di coordinamento. Una volta stabiliti gli orientamenti nazionali, le squadre devono essere in grado di applicarli costantemente da un centro all’altro e dare alle famiglie le stesse informazioni. La strategia prevede di monitorare la quota di personale addestrato dai dati del programma. Per la sessione di novembre, l’OMS deve ancora fornire una ripartizione per regione, il numero totale di partecipanti attesi, o l’impegno per la formazione dei centri.

Un componente separato per rispondere alle domande familiari

L’OMS annuncia anche sessioni di follow-up sostenute dall’UNICEF per rafforzare il dialogo comunitario e la fiducia nella immunizzazione. Questo componente non è un conteggio aggiuntivo di caregiver addestrati. Completa il lavoro professionale preparando le informazioni per il pubblico.

L’inizio della formazione non vale la pena ricevere dosi o aprire appuntamenti. L’annuncio non pubblica un elenco di centri partecipanti o programmi di vaccinazione. Documenta un passo separato: la preparazione di squadre prima della distribuzione.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews