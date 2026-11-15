Siria: I limiti degli accordi finanziari

Radif Mustafa esclude i crimini di guerra da accordi economici. Un rapporto della rete dei diritti umani siriana ha chiesto garanzie per le vittime.

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Gli accordi finanziari conclusi in Siria non devono proteggere gli autori di crimini di guerra o crimini contro l’umanità, ha detto Radif Mustafa, membro dell’Autorità di Giustizia Transizionale Nazionale, in un intervento pubblicato l’11 novembre. La persona responsabile ha distinto il ritorno dei beni deviati dalla responsabilità penale per le violazioni più gravi.

Un limite annunciato dalle autorità

Il direttore del Dipartimento di Responsabilità, Mustafa afferma che le disposizioni riguardano i reati economici. Egli afferma che le persone che hanno già stipulato tali accordi sono apparse successivamente davanti alla Quarta Sezione Criminale a seguito di nuove accuse di crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Non presenta queste apparenze come convinzioni.

Ha anche indicato che la legge sulla giustizia transitoria era nella sua fase finale di discussione con i ministeri competenti. Esso annuncia la sua trasmissione al Consiglio del Popolo per l’adozione entro un massimo di un mese. Questa dichiarazione è un calendario politico annunciato, non l’attuazione di una legge.

Il ritorno dei soldi non è sufficiente

In una relazione pubblicata il 10 novembre, la Rete dei Diritti Umani siriana dettaglia le garanzie che ritiene essenziali per questi negoziati. L’organizzazione richiede una legislazione preventiva, la divulgazione completa di fatti e proprietà, e il controllo indipendente. Esso chiede l’annullamento di un accordo quando le informazioni decisive sono state nascoste.

In particolare, la relazione distingue il finanziamento diretto di atti criminali dal profitto indiretto da un monopolio. Queste categorie possono sovrapporsi, in modo che non esentano ogni persona dall’esame della sua condotta. L’organizzazione richiede sanzioni proporzionali ed esclude le più gravi violazioni internazionali da accordi per sfuggire alla responsabilità penale.

Vittime al centro delle garanzie richieste

La rete propone che le persone afflitte siano informate dei negoziati, mettano in discussione le loro condizioni e l’appello. I beni recuperati dovrebbero, a suo avviso, alimentarsi in un fondo di riparazione indipendente, piuttosto che essere trattati come un semplice reddito dallo Stato.

Queste raccomandazioni non sono regole già adottate. La relazione chiede espressamente di definire le misure di salvaguardia prima della conclusione di nuovi accordi.

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