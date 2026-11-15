Il reddito disponibile nazionale libanese ha raggiunto 36,5 miliardi di dollari nel 2024, mentre il PIL si è attestato a 30,5 miliardi di dollari. I conti riveduti dell’Ufficio statistico centrale (CAS) mostrano un divario di circa 6 miliardi di dollari tra le risorse disponibili e la produzione interna. I trasferimenti correnti ricevuti dall’estero, meno quelli pagati all’estero, rappresentano la maggior parte di questa differenza.
Questo risultato non significa che il paese ha prodotto 36,5 miliardi di dollari in beni e servizi. Né rappresenta il reddito ricevuto direttamente dalle famiglie da sole. Tre aggregati devono essere distinti: prodotto interno lordo, reddito nazionale lordo e reddito disponibile nazionale lordo. Ognuno aggiunge una fase diversa al circuito economico.
Il reddito nazionale usa e getta libanese: la transizione dal PIL al reddito
Il PIL misura il valore aggiunto creato dai produttori residenti, con i necessari adeguamenti ai prezzi di mercato. Nel 2024, ha raggiunto 2,728,402 miliardi di sterline nei conti CAS. Il rapporto lo converte a 30,5 miliardi di dollari al tasso medio annuo ponderato di quest’anno.
Il reddito nazionale lordo aggiunge il reddito primario ricevuto da non residenti e sottrae quelli pagati loro. Tale reddito comprende interessi, dividendi e remunerazione nelle relazioni economiche con il resto del mondo. L’equilibrio libanese era negativo nel 2024: 20.864 miliardi di sterline.
Il reddito nazionale lordo è quindi leggermente inferiore al PIL, a 2707,538 miliardi di sterline, o 30,3 miliardi di dollari, secondo il rapporto. Un paese può produrre un valore nel suo territorio che non è pienamente attribuibile ai suoi residenti. Può anche ricevere reddito dalla produzione all’estero.
|Aggregate o regolate nel 2024
|Milioni di sterline
|Miliardi di dollari, circa
|PIL
|2 728 402
|30.5
|Reddito primario netto
|– 20 864
|-0.23
|Reddito interno lordo
|2.707,538
|30.3
|Trasferimenti correnti esterne netti
|560 079
|6.26
|Reddito nazionale lordo
|3,267,617
|36.5
Gli importi del dollaro di entrambi gli aggiustamenti sono calcolati con il tasso CAS di £ 89.474.5 per dollaro. Gli aggregati sono arrotondati a un punto decimale nella pubblicazione. L’identità contabile viene verificata con gli importi in libri, prima di arrotondare.
I trasferimenti aggiungono risorse senza produzione locale
La fase finale aggiunge ai trasferimenti correnti nette del reddito nazionale lordo dal resto del mondo. Entro il 2024, hanno raggiunto £ 560.079 miliardi, o circa $6,26 miliardi. I pagamenti ricevuti sono ridotti da trasferimenti inviati da residenti all’estero.
Il CAS sottolinea il ruolo delle spedizioni di espatriati libanesi e di altri trasferimenti correnti. Tuttavia, il divario non può essere attribuito in pieno alle spedizioni diaspora. La posizione è più ampia, ed è netta. Non corrisponde quindi al totale lordo di tutti gli importi ricevuti dalle famiglie.
La differenza tra reddito disponibile e PIL è di £ 539,215 miliardi, o circa $ 6,03 miliardi. È inferiore ai trasferimenti netti, in quanto il saldo primario del reddito è negativo. Il reddito disponibile nazionale supera quindi il PIL di circa il 19,8%.
Flussi lordi da non aggiungere ai saldi netti
Una figura di iscrizione del fondo descrive gli importi ricevuti. Un saldo netto sottrae i deflussi corrispondenti. L’aggiunta dell’importo lordo delle rimesse al reddito disponibile che già incorpora i trasferimenti netti comporterebbe una duplice percentuale di risorse.
Le statistiche delle società di trasferimento non coprono necessariamente tutti i canali. Possono anche utilizzare diverse categorie e periodi. La tabella dei conti nazionali non è quindi sostituita dalla somma di alcuni dati commerciali sugli operatori di trasferimento.
Il CAS afferma che i redditi primari e i trasferimenti esterni attuali sono derivati dal bilancio della Banca del Libano delle statistiche dei pagamenti. La coerenza dei perimetri è importante quanto gli importi. Una serie annuale non deve essere confrontata direttamente con un totale di nove mesi.
Il reddito monouso non è quello di ogni famiglia
L’aggregato copre l’intera economia. Misura le risorse disponibili per il consumo finale e il risparmio lordo. Non fornisce informazioni sulla loro distribuzione tra famiglie, imprese e amministrazioni, o sulle differenze tra le famiglie che ricevono o non ricevono trasferimenti.
Un aumento del totale può quindi coesistere con forti difficoltà individuali. Il tenore di vita delle famiglie richiederebbe conti settoriali e sondaggi di reddito, consumo e distribuzione. L’importo nazionale non è sufficiente a misurare la povertà o il reddito mediano.
Dividere questo $36,5 miliardi da una figura di popolazione corrente non consolidata aggiungerebbe un’altra fragilità. La popolazione di riferimento deve corrispondere al territorio, alla residenza economica e all’anno studiato. Senza queste condizioni, un importo pro capite sarebbe fuorviante.
Un aumento nominale che non misura il potere d’acquisto
Il reddito disponibile nazionale è aumentato da £ 2.769.476 miliardi nel 2023 a £3,267,617 miliardi nel 2024, un aumento nominale del 18,0%. I trasferimenti netti sono aumentati del 7,7% nei libri attuali. Queste variazioni non sono reali tassi di crescita del potere d’acquisto.
Il PIL è sceso del 5,2% in volume nel 2024 nonostante il suo aumento nominale. Questa convivenza ci ricorda che la produzione, i prezzi e i trasferimenti svolgono ruoli diversi. I conti disponibili stabiliscono il contributo esterno alle risorse nazionali; Una misura del suo effetto sulle condizioni di vita richiede ora i dati relativi ai prezzi e alla distribuzione.
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