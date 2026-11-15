Libano: Perché il reddito disponibile supera il PIL

Il reddito disponibile nazionale libanese ha raggiunto 36,5 miliardi di dollari nel 2024, mentre il PIL si è attestato a 30,5 miliardi di dollari. I conti riveduti dell’Ufficio statistico centrale (CAS) mostrano un divario di circa 6 miliardi di dollari tra le risorse disponibili e la produzione interna. I trasferimenti correnti ricevuti dall’estero, meno quelli pagati all’estero, rappresentano la maggior parte di questa differenza. Questo risultato non significa che il paese ha prodotto 36,5 miliardi di dollari in beni e servizi. Né rappresenta il reddito ricevuto direttamente dalle famiglie da sole. Tre aggregati devono essere distinti: prodotto interno lordo, reddito nazionale lordo e reddito disponibile nazionale lordo. Ognuno aggiunge una fase diversa al circuito economico.

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Il reddito disponibile nazionale libanese ha raggiunto 36,5 miliardi di dollari nel 2024, mentre il PIL si è attestato a 30,5 miliardi di dollari. I conti riveduti dell’Ufficio statistico centrale (CAS) mostrano un divario di circa 6 miliardi di dollari tra le risorse disponibili e la produzione interna. I trasferimenti correnti ricevuti dall’estero, meno quelli pagati all’estero, rappresentano la maggior parte di questa differenza.

Questo risultato non significa che il paese ha prodotto 36,5 miliardi di dollari in beni e servizi. Né rappresenta il reddito ricevuto direttamente dalle famiglie da sole. Tre aggregati devono essere distinti: prodotto interno lordo, reddito nazionale lordo e reddito disponibile nazionale lordo. Ognuno aggiunge una fase diversa al circuito economico.

Il reddito nazionale usa e getta libanese: la transizione dal PIL al reddito

Il PIL misura il valore aggiunto creato dai produttori residenti, con i necessari adeguamenti ai prezzi di mercato. Nel 2024, ha raggiunto 2,728,402 miliardi di sterline nei conti CAS. Il rapporto lo converte a 30,5 miliardi di dollari al tasso medio annuo ponderato di quest’anno.

Il reddito nazionale lordo aggiunge il reddito primario ricevuto da non residenti e sottrae quelli pagati loro. Tale reddito comprende interessi, dividendi e remunerazione nelle relazioni economiche con il resto del mondo. L’equilibrio libanese era negativo nel 2024: 20.864 miliardi di sterline.

Il reddito nazionale lordo è quindi leggermente inferiore al PIL, a 2707,538 miliardi di sterline, o 30,3 miliardi di dollari, secondo il rapporto. Un paese può produrre un valore nel suo territorio che non è pienamente attribuibile ai suoi residenti. Può anche ricevere reddito dalla produzione all’estero.

Aggregate o regolate nel 2024 Milioni di sterline Miliardi di dollari, circa PIL 2 728 402 30.5 Reddito primario netto – 20 864 -0.23 Reddito interno lordo 2.707,538 30.3 Trasferimenti correnti esterne netti 560 079 6.26 Reddito nazionale lordo 3,267,617 36.5

Gli importi del dollaro di entrambi gli aggiustamenti sono calcolati con il tasso CAS di £ 89.474.5 per dollaro. Gli aggregati sono arrotondati a un punto decimale nella pubblicazione. L’identità contabile viene verificata con gli importi in libri, prima di arrotondare.

I trasferimenti aggiungono risorse senza produzione locale

La fase finale aggiunge ai trasferimenti correnti nette del reddito nazionale lordo dal resto del mondo. Entro il 2024, hanno raggiunto £ 560.079 miliardi, o circa $6,26 miliardi. I pagamenti ricevuti sono ridotti da trasferimenti inviati da residenti all’estero.

Il CAS sottolinea il ruolo delle spedizioni di espatriati libanesi e di altri trasferimenti correnti. Tuttavia, il divario non può essere attribuito in pieno alle spedizioni diaspora. La posizione è più ampia, ed è netta. Non corrisponde quindi al totale lordo di tutti gli importi ricevuti dalle famiglie.

La differenza tra reddito disponibile e PIL è di £ 539,215 miliardi, o circa $ 6,03 miliardi. È inferiore ai trasferimenti netti, in quanto il saldo primario del reddito è negativo. Il reddito disponibile nazionale supera quindi il PIL di circa il 19,8%.

Flussi lordi da non aggiungere ai saldi netti

Una figura di iscrizione del fondo descrive gli importi ricevuti. Un saldo netto sottrae i deflussi corrispondenti. L’aggiunta dell’importo lordo delle rimesse al reddito disponibile che già incorpora i trasferimenti netti comporterebbe una duplice percentuale di risorse.

Le statistiche delle società di trasferimento non coprono necessariamente tutti i canali. Possono anche utilizzare diverse categorie e periodi. La tabella dei conti nazionali non è quindi sostituita dalla somma di alcuni dati commerciali sugli operatori di trasferimento.

Il CAS afferma che i redditi primari e i trasferimenti esterni attuali sono derivati dal bilancio della Banca del Libano delle statistiche dei pagamenti. La coerenza dei perimetri è importante quanto gli importi. Una serie annuale non deve essere confrontata direttamente con un totale di nove mesi.

Il reddito monouso non è quello di ogni famiglia

L’aggregato copre l’intera economia. Misura le risorse disponibili per il consumo finale e il risparmio lordo. Non fornisce informazioni sulla loro distribuzione tra famiglie, imprese e amministrazioni, o sulle differenze tra le famiglie che ricevono o non ricevono trasferimenti.

Un aumento del totale può quindi coesistere con forti difficoltà individuali. Il tenore di vita delle famiglie richiederebbe conti settoriali e sondaggi di reddito, consumo e distribuzione. L’importo nazionale non è sufficiente a misurare la povertà o il reddito mediano.

Dividere questo $36,5 miliardi da una figura di popolazione corrente non consolidata aggiungerebbe un’altra fragilità. La popolazione di riferimento deve corrispondere al territorio, alla residenza economica e all’anno studiato. Senza queste condizioni, un importo pro capite sarebbe fuorviante.

Un aumento nominale che non misura il potere d’acquisto

Il reddito disponibile nazionale è aumentato da £ 2.769.476 miliardi nel 2023 a £3,267,617 miliardi nel 2024, un aumento nominale del 18,0%. I trasferimenti netti sono aumentati del 7,7% nei libri attuali. Queste variazioni non sono reali tassi di crescita del potere d’acquisto.

Il PIL è sceso del 5,2% in volume nel 2024 nonostante il suo aumento nominale. Questa convivenza ci ricorda che la produzione, i prezzi e i trasferimenti svolgono ruoli diversi. I conti disponibili stabiliscono il contributo esterno alle risorse nazionali; Una misura del suo effetto sulle condizioni di vita richiede ora i dati relativi ai prezzi e alla distribuzione.

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