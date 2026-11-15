Rai richiede risultati dai negoziati

Béchara Rai ha chiesto i negoziati per produrre risultati concreti per il Libano meridionale. Nella sua omelia a Bkerké il 15 novembre, ha chiesto il rafforzamento dell’esercito di fronte al rischio di un vuoto di sicurezza associato al ritiro dell’UNIFIL. Il patriarca difende anche una sola autorità nazionale, i diritti dei candidati e la continuità delle istituzioni. Il suo intervento ha esteso le posizioni del Consiglio dei Patriarchi e Vescovi Cattolici, che ha sostenuto i negoziati del governo due giorni prima.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il Patriarca maronita Béchara Rai ha chiesto a Bkerké domenica 15 novembre che i negoziati producono risultati concreti per il Libano meridionale. Nella sua omelia, ha associato la ricerca di una pace duratura con il sostegno per l’esercito e un’unica autorità nazionale. Ha anche difeso i diritti dei candidati e ha chiesto di preservare il funzionamento delle istituzioni.

Rai chiede risultati dai negoziati

Il cardinale temeva un insediamento israeliano esteso in alcune zone del Sud. Esso esprime la sua preoccupazione per i continui attacchi e movimenti militari israeliani. Il suo discorso descrive una paura politica; Non annuncia un nuovo accordo territoriale.

Per Rai, la successione di incontri diplomatici non è sufficiente. Il loro record deve essere misurato dalla cessazione degli attacchi, dalla protezione del Sud e da una stabilità che allontana definitivamente il paese dalla guerra. Rifiutò di permettere ai libanesi di rimanere tra periodi di crisi e paura di un nuovo conflitto.

Il patriarca ha legato questo requisito al controllo delle armi e alla decisione di guerra e di pace. A suo avviso, solo una autorità di sicurezza dovrebbe sostituire la dispersione delle decisioni che hanno commesso il destino nazionale.

Esercito di fronte al rischio di vuoto nel sud

Rai si preoccupa delle conseguenze di un vuoto di sicurezza legato al ritiro dell’UNIFIL. Chiede un raduno nazionale intorno all’esercito e chiede agli attori interessati di rafforzare le sue capacità. Il suo appello riguarda i mezzi necessari per compiere le sue missioni, senza annunciare nuovi finanziamenti.

Esso accoglie anche il ruolo dell’esercito, delle forze di sicurezza e della giustizia nella protezione dei confini e degli interni del paese. Ha citato tentativi di contrabbando, l’ingresso irregolare e la circolazione delle armi come minacce che richiedevano più controllo.

L’intervento è avvenuto due giorni dopo il comunicato finale del Consiglio dei Patriarchi e Vescovi Cattolici, riunitosi a Bkerké dal 9 al 13 novembre. Il Consiglio aveva sostenuto i negoziati del governo, ha chiesto il ritiro israeliano e ha difeso il monopolio delle armi da forze legittime. Aveva anche annunciato un’iniziativa per assistere i villaggi di confine, seguita da una commissione presieduta da mons. Elias Nassar.

Riforma bancaria: protezione dei depositanti

A livello nazionale, il patriarca pone la riforma finanziaria e bancaria tra le emergenze nazionali. Ha chiesto il trasferimento delle promesse alla loro attuazione per ripristinare la fiducia e preservare i diritti dei candidati. Rifiutò di permettere ai cittadini di sopportare nuovamente il costo delle crisi per le quali non erano responsabili.

Rai insiste anche sulla continuità dello stato. La diversità dei pareri è legittima, ma non deve portare al blocco istituzionale. Essa distingue tra i casi politici, che devono essere trattati nelle istituzioni e nei casi giudiziari, che sono la responsabilità della magistratura. La sua omelia non dettaglia alcuna disposizione di rimborso bancario o nuove decisioni giudiziarie.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews