Oman: Il gas sostiene il ritorno al surplus

Oman aveva un surplus di bilancio di 90 milioni di rial dal gennaio al settembre 2026. I ricavi del gas sono in aumento del 61 per cento, ma gli idrocarburi rimangono predominanti nelle risorse governative e la spesa è anche in aumento.

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Oman ha registrato un surplus di bilancio di 90 milioni di rial nei primi nove mesi del 2026, rispetto ad un deficit di 433 milioni nello stesso periodo del 2025. I dati preliminari rilasciati l’11 novembre dal Ministero delle Finanze mostrano un aumento più rapido delle entrate che delle spese, con un ruolo importante per il gas.

Tra gennaio e settembre, i ricavi governativi hanno raggiunto 9,828 miliardi di rial, in aumento del 16%. Le spese sono aumentate del 9 per cento a 9,738 miliardi di dollari. Il miglioramento dell’equilibrio ha quindi raggiunto 523 milioni di rial nel corso di un anno. Questi dati coprono nove mesi e non costituiscono il risultato finale dell’esercizio 2026.

Il gas già supera le previsioni annuali

I ricavi netti del gas hanno raggiunto i 2.088 miliardi di rial, in aumento da 1.296 miliardi all’anno precedente, con un aumento del 61%. Il Ministero spiega questo aumento aumentando i ricavi da vendite di gas naturale liquefatto e prezzi più elevati per le vendite di cassa Oman LNG.

A fine settembre, questa linea rappresenta il 106 per cento delle previsioni di bilancio annuali di 1.961 miliardi di rial. Il petrolio contribuisce a 5.046 miliardi di dollari, in aumento del 7%. Il prezzo medio effettivamente ottenuto è stato di $ 81 per barile, rispetto a $ 72 per il periodo paragonabile di 2025.

Insieme, il petrolio e il gas forniscono 7.134 miliardi di rial, o quasi il 73% dei ricavi governativi. Il miglioramento dei conti rimane quindi fortemente legato agli idrocarburi, anche se altri ricavi correnti aumentano del 7% a 2.614 miliardi.

Investimenti e aiuti continuano a pesare

Il ritorno all’eccedenza non deriva da una diminuzione delle spese nei nove mesi. Le spese correnti sono 6.621 miliardi di rial. Le spese di sviluppo ammontavano a 1,224 miliardi, pari al 94 per cento della busta annuale di 1,3 miliardi. Il Dipartimento attribuisce questo passo all’accelerazione dei progetti in corso.

I contributi e le altre spese rappresentano 1.723 miliardi di rial. Questi includono 486 milioni per la protezione sociale, 441 milioni per il sostegno al settore elettrico e 280 milioni per i prodotti petroliferi.

Un debito in calo, un equilibrio ancora stretto

Il debito pubblico si attesta a 14,1 miliardi di rial alla fine di settembre, rispetto ai 14,7 miliardi all’anno precedente. Il Ministero riporta una diminuzione di 601 milioni di rial. Essa indica inoltre che ha stabilito oltre 1.434 miliardi di crediti del settore privato ricevuti con piena documentazione.

Tuttavia, il surplus di 90 milioni rappresenta meno dell’1% del fatturato ricevuto. La chiusura annuale dipenderà quindi dalle entrate e dalle spese energetiche dell’ultimo trimestre. Il bilancio adottato prevede 11.447 miliardi di entrate e 11.977 miliardi di spese per l’intero anno, che rappresentano un disavanzo di 530 milioni di rial.

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