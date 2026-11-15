Bahrain annuncia nuove intercezioni

Il Bahrain sostiene di aver intercettato diversi attacchi aerei iraniani domenica 15 novembre. Il comando militare assicura che i dispositivi sono stati distrutti prima dei loro obiettivi, senza specificare il loro numero o fornire un bilancio. Le Guardie Rivoluzionarie rivendicano sei droni separatamente per un radar americano ad Al-Riffa. Questo nuovo episodio deve essere distinto dalla negazione del CENTCOM del 13 novembre. Traiettorie, mezzi di intercettazione e possibili danni rimangono senza conferma indipendente nei documenti consultati.

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Le nuove intercettazioni in Bahrain sono state annunciate questa domenica 15 novembre 2026. Il Comando della Forza di Difesa del Regno sostiene di aver distrutto diversi attacchi aerei iraniani prima di raggiungere i loro obiettivi. Questa affermazione viene dopo una richiesta delle Guardie Rivoluzionarie per un radar americano ad Al-Riffa.

Il testo del Bahrain attribuisce attacchi all’Iran e assicura che le unità militari rimangano al massimo livello di preparazione. Non specifica il numero di veicoli, il loro tipo o il tempo di funzionamento. Le intercettazioni annunciate non hanno conferma indipendente nei documenti consultati.

Nuove intercettazioni in Bahrain il 15 novembre

La dichiarazione di comando è stata rinviata domenica alle 11.55 negli Emirati Arabi Uniti, cioè alle 1055 in Bahrain e alle 9,55 a Beirut. Questo programma corrisponde alla sua distribuzione da parte di un’agenzia regionale ufficiale. Non consente il tempo di essere impostato per attacchi o intercetti.

Il Comando afferma che i proiettili sono stati distrutti prima dei loro obiettivi. Tuttavia, il rapporto consultato non fornisce alcuna documentazione di vittime o danni. L’assenza di un bilancio non costituisce la conferma che non vi è stato né danno né danno.

L’Iran sostiene sei droni contro i radar

Prima di domenica, le Guardie Rivoluzionarie sostenevano di aver preso di mira, con sei droni, un sito di difesa radar americano sulla base di Al-Riffa. La loro dichiarazione è stata riportata dalla televisione pubblica iraniana e ripresa da un’agenzia internazionale. Il rapporto non fornisce dettagli sui danni radar.

Entrambi gli annunci devono rimanere separati. Il numero di sei appartiene alla rivendicazione iraniana. Bahrein parla di diversi attacchi aerei senza cifre editoriali. Sarebbe quindi errato concludere che le sue forze confermarono che avevano abbattuto esattamente sei droni.

Il Ministero degli Interni del Bahrain aveva precedentemente emesso diversi avvertimenti per quanto riguarda una potenziale minaccia. Aveva chiesto agli abitanti di cercare rifugio, senza dettagli sulla natura della minaccia. Questi avvisi appartengono alla linea temporale di domenica; Non sono sufficienti per stabilire il loro stato attuale.

La negazione americana del 13 novembre riguarda un altro episodio

Venerdì 13 novembre, i Guardiani avevano già rivendicato la distruzione di un radar d’allarme americano in Bahrain. Hanno presentato questa azione come risposta ad un attacco ad una torre di telecomunicazioni a Sirik, nel sud dell’Iran.

CENTCOM aveva sfidato questa distruzione. Il comando degli Stati Uniti sosteneva di aver abbattuto due droni iraniani diretti verso il regno senza lesioni o danni. Questa recensione americana riguardava l’episodio del venerdì. Non può essere applicato agli attacchi annunciati questa domenica.

Il nuovo iraniano rivendica i nomi Al-Riffa e avanza un certo numero di droni. Il comunicato stampa del 13 novembre non specificava il nome del sito, il modello radar o i mezzi utilizzati. Questa differenza proibisce la fusione delle due narrazioni o la presentazione della precedente negazione come risposta americana all’annuncio del 15 novembre.

I documenti disponibili non specificano ancora le traiettorie delle macchine di domenica, i mezzi utilizzati per intercettarli o eventuali danni che possono essere trovati. La pubblicazione di questi elementi consentirebbe di confrontare i risultati annunciati dalle parti.

Illustrazione: vista dal Bahrain, fotografia di archivio dalla banca Libnanews, credito Pixabay originale. Data e luogo esatto non stabilito. Questa immagine non mostra né gli attacchi del 15 novembre né una struttura militare colpita.

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