Sicurezza internazionale dell’AI: la chiamata di Parigi

Il Regno Unito vuole rendere l’intelligenza artificiale una priorità della sua presidenza del G20 nel 2027. Andy Burnham ha annunciato l’incontro internazionale organizzato da Emmanuel Macron il 9 novembre. Il primo ministro britannico propone di mobilitare il suo istituto specializzato e sviluppare standard internazionali. Il Giappone sostiene anche la cooperazione tecnica sui rischi, mentre la Finlandia conferma il suo sostegno alla dichiarazione comune. La discussione coinvolge governi, ricercatori e leader delle aziende tecnologiche.

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La sicurezza internazionale dell’AI è oggetto di un nuovo appello annunciato dall’Elysée lunedì 9 novembre 2026. Raccolti su iniziativa di Emmanuel Macron, governi e aziende tecnologiche sostengono valutazioni indipendenti, una migliore segnalazione di incidenti e chiarificazione delle responsabilità.

Sicurezza internazionale dell’AI: impegni di Parigi

Secondo la presidenza francese, gli sviluppatori si impegnano a informare i rischi noti e prevedere meccanismi di interruzione dei modelli. Le valutazioni dovrebbero includere l’uso dannoso e la perdita di controllo. I risultati non sensibili si mangerebbero in una directory pubblica.

Antropic, Microsoft, Mistral AI e OpenAI sono tra le sette aziende partecipanti. Elysée annuncia la firma di un testo comune. Tuttavia, il suo comunicato non specifica un calendario per l’attuazione o un regime di sanzioni.

Londra vuole portare il caso al G20

Downing Street conferma la partecipazione del Premier Andy Burnham a questa riunione remota. Nella sua relazione del 9 novembre, il governo britannico associa la cooperazione a rischio con i benefici attesi dell’intelligenza artificiale. Cita il suo potenziale nei trattamenti di cancro e demenza.

Andy Burnham ha proposto di mobilitare le competenze del British AI Security Institute. Ha anche voluto porre l’intelligenza artificiale all’avanguardia delle discussioni durante la presidenza britannica del G20 nel 2027. Londra vuole avanzare gli standard internazionali, incoraggiando le applicazioni della tecnologia a grandi sfide globali.

Il Giappone sottolinea la cooperazione tecnica

Il primo ministro del Giappone Sanae Takaichi, da parte sua, ha difeso un rafforzamento degli scambi di fondo sulla valutazione del rischio. Nelle sue dichiarazioni dopo l’incontro, ha citato l’esperienza del giapponese Institute of Security of AI. Ha anche sottolineato che gli Stati potrebbero perseguire approcci diversi per il monitoraggio dei modelli.

Il presidente finlandese Alexander Stubb ha confermato il sostegno del suo paese alla dichiarazione congiunta. Ha accolto favorevolmente la presenza di leader di business in questa discussione internazionale. La chiamata annunciata a Parigi rimane aperta al nuovo sostegno.

Archivio fotografia: facciata dell’Elysée, 20 settembre 2020. Credit: AlSepPhoenix / Wikimedia Commons. Foto e composizione Libnanews con licenza CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. Fotografia integrale conservata, nastri tipografici aggiunti.

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