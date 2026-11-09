Paraguay: Schreiner confermato presso la banca centrale

Il Senato paraguaiano ha approvato lunedì 9 novembre la nomina di Jorge Schreiner come Presidente della Banca Centrale e Fernando Rivarola come Presidente del Consiglio Esecutivo. Schreiner ha ottenuto 31 voti su 33 presenti, contro un voto unanime per Rivarola. Aveva preparato un rapporto di allerta su Ueno Bank. Entrambi i leader arrivano in un’istituzione indebolita dalla crisi bancaria e politica. I parlamentari chiedono controlli più efficaci, maggiore indipendenza e risposte ai depositanti privati dei loro fondi.

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La banca centrale del Paraguay sarà gestita da Jorge Schreiner. Il Senato ha approvato la sua nomina lunedì 9 novembre 2026, così come l’ingresso di Fernando Rivarola nel Comitato Esecutivo. Quest’ultimo aveva allertato le operazioni della Ueno Bank, la cui crisi sconvolse le istituzioni paraguane.

Nuovo Presidente della Banca Centrale del Paraguay

La casa superiore ha dato il suo consenso costituzionale in una riunione straordinaria dedicata alle due candidature proposte dal presidente Pedro Alliana. Secondo il suo comunicato, la decisione deve essere trasmessa al ramo esecutivo.

Schreiner ha ottenuto 31 voti a favore, uno contro e un’astensione dai 33 senatori presenti. Rivarola ha ricevuto 33 voti. L’approvazione di entrambi gli appuntamenti non significa quindi che entrambi i voti fossero unanimi.

Il rinnovo ha avuto luogo quando il comitato esecutivo aveva solo tre membri in carica. Esso mira a ripristinare la gestione completa dopo le partenze causate dalla crisi bancaria.

Schreiner ha già prestato servizio presso il comitato esecutivo del PCO e ha presieduto la Commissione nazionale dei valori. Insegna economia di denaro all’Università Nazionale di Asunción e gestisce Comtel. Il presidente Alliana ha presentato la sua esperienza come un modo per ripristinare la fiducia nell’istituzione.

Rivarola, dall’avviso bancario al Consiglio Esecutivo

Ex capo di supervisione presso la Soprintendenza delle banche, Fernando Rivarola aveva scritto un rapporto sulle operazioni di Ueno a luglio. Il giornale, pubblicato in autunno, è diventato un elemento centrale del dibattito sui fallimenti di vigilanza bancari.

Il suo arrivo al Comitato Esecutivo pone così nella condotta dell’istituzione una persona responsabile associata ai primi avvisi. Di fronte ai senatori, si è impegnato a cercare rapidamente una soluzione per i depositanti colpiti e un’uscita ordinata dalla crisi di Ueno, dice il record ufficiale.

La nomina da sola non affronta il problema dei fondi ancora non disponibili. Il voto riguarda i funzionari del PCO, non un nuovo programma per i depositi di ritorno.

Supervisione e indipendenza nel cuore dell’udito

Schreiner sentiva davanti ai parlamentari che le autorità avevano reagito troppo tardi. Ha criticato l’incapacità della banca centrale di resistere al potere politico e ha riconosciuto che il ripristino della sua credibilità richiederebbe tempo.

Questo cambiamento di direzione segue il licenziamento di Santiago Peña, pronunciato il 6 novembre dal Senato in una procedura di prova politica. Gli succedette Pedro Alliana. Il rinnovo delle autorità monetarie è una parte separata della procedura legale avviata intorno a Ueno.

I senatori hanno chiesto una revisione dei metodi di controllo, una migliore gestione degli avvisi tecnici e una risposta più rapida alle irregolarità. La protezione dei candidati e la stabilità finanziaria hanno dominato gli scambi con entrambi i candidati.

Foto di illustrazione: sede della Banca Centrale del Paraguay ad Asunción, archivio del 2010. Foto Felipe Méndez (FF MM), via Wikimedia Commons, sotto CC BY-SA 3.0. Integer foto conservata e ridimensionata proporzionalmente; Libnanews vestire sotto la stessa licenza. Foto e crediti originali.

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