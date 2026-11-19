La Cina pubblica la dichiarazione dell’incontro tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin a Shenzhen. Il testo definisce linee guida comuni ma non prevede un cessate il fuoco in Ucraina o in Iran. Non specifica gli obiettivi dell’olio o le riduzioni degli alimenti. Parallelamente, Berlino prepara garanzie di sicurezza per Kiev. Il finanziamento europeo autorizzato il 16 novembre è un processo precedente. Questo follow-up distingue gli impegni scritti da dichiarazioni e riunioni nazionali ancora attesi.

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La Cina ha rilasciato giovedì 19 novembre la dichiarazione di Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump dopo il loro incontro a Shenzhen. Il testo riguarda le Nazioni Unite, i prodotti petroliferi raffinati, la giustizia internazionale e il rischio nucleare. Non contiene alcun cessate il fuoco riguardo all’Ucraina o all’Iran. A Berlino, i partner di Kiev preparano separatamente le condizioni per il loro sostegno e le future garanzie di sicurezza.

La dichiarazione di Shenzhen contiene

Il documento rilasciato dalla diplomazia cinese prevede un dialogo sulla riduzione del rischio nucleare e sulla non proliferazione. Non c’è soffitto sull’arsenale, programma o dispositivo di ispezione. I tre paesi stanno inoltre progettando di aumentare la produzione e la fornitura di prodotti petroliferi raffinati senza volumi o scadenze. Questo non è un annuncio costoso sul petrolio grezzo.

Sostengono la riforma delle Nazioni Unite. Infine, essi difendono il consenso degli Stati e l’immunità dei responsabili, e ritengono che la Corte penale internazionale e gli organi simili non debbano abusare della loro giurisdizione. Questa è la loro posizione diplomatica, non una dichiarazione di legge applicabile o una decisione giudiziaria.

Dalle priorità nazionali al testo collettivo

L’annuncio del Cremlino precede la pubblicazione del documento cinese. Dmitri Peskov aveva indicato che una dichiarazione era stata adottata e presto sarebbe stata pubblicata. L’incontro è durato circa un’ora e mezza, secondo un’agenzia di stampa russa. La pubblicazione permette ora di distinguere gli impegni formulati insieme dai temi affrontati da ciascun leader.

Nel suo discorso al trilaterale, Xi Jinping aveva proposto colloqui regolari al vertice e meccanismi di comunicazione per prevenire le crisi. Esso chiede inoltre un migliore coordinamento sulla stabilità dei mercati dell’energia e delle catene di approvvigionamento. Queste linee guida forniscono informazioni sugli obiettivi cinesi; Non tutti dovrebbero essere presentati come meccanismi già creati.

Vladimir Putin ha proposto di affrontare il commercio economico, la sicurezza alimentare e energetica e i conflitti regionali. Aveva presentato l’Ucraina come un’area di interesse convergente tra i tre poteri. Il presidente russo aveva anche detto che aveva dedicato una parte significativa del suo incontro precedente con Donald Trump alla questione ucraina. Questa presentazione russa delle discussioni rende impossibile dedurre un compromesso concordato da Kyiv.

A Berlino, prepara le condizioni per una garanzia

Il governo tedesco descrive l’incontro della Coalizione dei Volontari come un passo di coordinamento per sostenere ulteriori discussioni dirette tra Mosca e Kiev, con la partecipazione americana ed europea. Ha annunciato rappresentanti di 37 paesi, oltre ai funzionari UE e NATO. Questo numero corrisponde alle delegazioni attesi, non a un conteggio di presenze.

L’ordine del giorno tedesco combina l’assistenza all’Ucraina con la preparazione di garanzie di sicurezza robuste e giuridicamente vincolanti per entrare in vigore dopo un cessate il fuoco. Ha menzionato una forza multinazionale e un stretto coordinamento con gli Stati Uniti. Non si tratta quindi di annunciare l’effettiva distribuzione di una nuova forza o garanzie già in vigore.

Kyiv aveva preparato questa fase. Nel suo discorso del 16 novembre, Volodymyr Zelensky ha descritto uno scambio tra squadre ucraine, americane ed europee, in cui Steve Witkoff e Jared Kushner hanno partecipato a distanza. Ha citato Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, istituzioni europee e NATO. L’incontro di Berlino è stato presentato come un concreto follow-up delle discussioni che ha riconosciuto come difficile.

L’Europa ha anche uno strumento finanziario

Il 16 novembre, il Consiglio dell’Unione europea ha autorizzato un prossimo pagamento di poco meno di 8 miliardi di euro sotto la Facility per l’Ucraina. Circa 5 miliardi di dollari provengono dal prestito di sostegno disponibile nel 2026. L’autorizzazione segue il completamento di oltre 20 fasi di riforma e deve in particolare sostenere la stabilità finanziaria e il funzionamento dell’amministrazione ucraina. Questo finanziamento è stato approvato prima di Shenzhen: non è né una conseguenza del vertice né una prova di un pagamento già eseguito. Essa mostra tuttavia che il contributo europeo al processo va oltre la rappresentanza diplomatica.

Scetticismo francese prima della pubblicazione

La RTL di giovedì mattina, Jean-Noël Barrot ha ritenuto che i leader riuniti in Cina fossero troppo divisi per produrre risultati. Il ministro degli Esteri francese si opponeva a questa riunione il lavoro di preparazione delle garanzie di pace a Berlino. Le sue dichiarazioni, emesse prima della conclusione del trilaterale, esprimono una posizione diplomatica francese: non costituiscono una valutazione di un testo finale già esaminato.

L’incontro di Berlino dovrebbe specificare i prossimi passi nel lavoro tra l’Ucraina e i suoi partner. Il suo programma distingue tra il sostegno immediato e le garanzie che dovrebbero seguire un cessate il fuoco. I dettagli di queste garanzie rimangono quindi un file separato dagli scambi tenuti a Shenzhen.

Archivi foto: Vladimir Putin il 31 maggio 2024, non Shenzhen. Kremlin.ru / Wikimedia Commons,CC BY 4.0. Tutta la foto conservata; Libnanews dressing.

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