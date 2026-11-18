Trump, Xi e Putin si incontreranno a Shenzhen il 19 novembre. Il confronto con Yalta interroga principalmente il posto degli europei. Questo editoriale distingue il vertice annunciato dai possibili accordi, richiama il ruolo di Churchill nel 1945 e esamina i mezzi necessari per pesare oltre che attraverso comunicati stampa.

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Editoriale. Tre leader, una città cinese, un confronto storico pronto all’uso. L’incontro annunciato per il 19 novembre tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin a Shenzhen ha già il suo soprannome: un nuovo Yalta. Mancano solo gli accordi. Un accessorio imbarazzante, ovviamente, ma i poster delle grandi produzioni escono sempre prima del film.

La sera del 18 novembre, tuttavia, i fatti richiedono che il condizionale sia tenuto a portata di mano. Xi ha accolto Trump a Shenzhen. Pechino ha annunciato un incontro dei tre presidenti per il giorno successivo. Stabilisce un appuntamento, non una condivisione del mondo. Nessun trattato che ridistribuisce l’Europa, l’Asia o il Medio Oriente può essere dedotto da un programma di protocollo. Una stretta di mano non è un catasto.

Un nuovo Yalta, con un errore di distribuzione

Cominciamo con il ritorno della sedia a Winston Churchill. A Yalta, dal 4 all’11 febbraio 1945, il primo ministro britannico si sedette con Franklin Roosevelt e Joseph Stalin. Dire che l’Europa era assente sarebbe quindi falsa. Dire che i popoli d’Europa erano tutti rappresentati sarebbe altrettanto avventuroso. Churchill difese gli interessi britannici, non un mandato da tutto il continente.

La conferenza si è occupata della fine della guerra e del periodo post-bellico: Germania, Polonia, organizzazione delle Nazioni Unite, partecipazione sovietica alla guerra contro il Giappone. I testi comprendevano anche impegni democratici. La loro esistenza e il rispetto successivo sono due questioni diverse. Ridurre Yalta a tre uomini tranquillamente tagliando una mappa cancella sia le relazioni di potere militari e promesse incompiute.

A Shenzhen, i tre presidenti non sono i leader di una coalizione vittoriosa che termina una guerra comune. Rappresentano poteri concorrenti, i cui interessi possono intersecarsi senza confusione. La somiglianza viene prima dalla fotografia: tre uomini, un sacco di potere, una piccola stanza per gli altri. Un’analogia utile per fare una domanda; una scorciatoia pericolosa se serve già come risposta.

L’Europa non ha perso il suo distintivo APEC

Un’altra precisazione, meno spettacolare di un processo degradante: l’Unione europea non è membro dell’APEC. Questo forum riunisce una ventina di economie Asia-Pacifico. La sua assenza dalla riunione annuale quindi non dimostra che un bailiff cinese aveva ritirato la sua carta d’invito. La geografia non è diventata una sanzione diplomatica di notte.

La vera domanda è l’incontro politico che si è tenuto accanto. Se tre poteri discutono della sicurezza globale, con possibili conseguenze per l’Ucraina e gli europei, chi rappresenta gli interessati? L’ordine del giorno e i risultati dettagliati restano da stabilire. Ma il formato sta già parlando: i partecipanti concordano almeno sulla loro presenza; altri devono ricordare perché il loro consenso è importante.

E’ una differenza essenziale. L’Europa non ha un posto automatico in ogni conversazione tra grandi poteri. Né dovrebbe accettare che una conversazione tra grandi potenze diventi, per suo prestigio, un’autorizzazione a decidere al suo posto.

Il servizio post-vendita mondiale

Nelle conclusioni del 18 giugno, il Consiglio europeo ha ricordato che la pace non poteva essere decisa senza l’Ucraina. Egli ha anche affermato che l’Unione deciderà su questioni di competenza o di sicurezza. La posizione è chiara. Il problema inizia quando una formula perfettamente scritta deve diventare un equilibrio di potenza.

L’Europa difficilmente può essere soddisfatta del ruolo del servizio post-vendita: altri annunciano la soluzione storica, esamina le conseguenze, organizza finanziamenti e guarda dove porre garanzie. Sarebbe una strana divisione del lavoro. Una fotografia, un altro foglio di calcolo. Il foglio di calcolo è indispensabile; Non dovrebbe essere una politica estera.

Ma l’impotenza europea non basta per spiegarlo. L’Unione ha poteri commerciali, bilanci e strumenti di sanzioni. I suoi Stati hanno le loro capacità militari e le scelte diplomatiche. La sfida è trasformare questi strumenti in impegni comuni che sono abbastanza credibili da pesare prima dei negoziati, non solo per commentare il loro risultato.

Una presenza europea utile non è quindi misurata dal numero di posti rivendicati. Si tratta di specificare chi negozia, su quale mandato, con quali risorse e limiti. Ventisette voti non fanno automaticamente una voce forte. Ma tre voci serie, di fronte a tre bandiere, non sono universali.

Tre poteri non sono tre proprietari

Ma dobbiamo proteggere l’opposto. Trump, Xi e Putin non sono di per sé uno scandalo. Tra i poteri capaci di causare grandi crisi, il dialogo è migliore della comunicazione attraverso dimostrazioni militari. Ridurre il rischio, chiarire una posizione o ottenere un impegno verificabile sarebbe un risultato utile. Non dovrebbe essere venduto come revisione del sistema solare.

Il pericolo sorge quando il potere diventa titolo di proprietà. Discutere l’Ucraina non dà il diritto di disporre di ucraini. Lo scambio sulla sicurezza europea non sostituisce l’accordo europeo. I paesi meno potenti non sono gli allegati tecnici di un comunicato stampa redatto altrove.

Dal Libano, l’ombra merita più di un sorriso. Un paese che spesso attende i risultati delle conversazioni trattenute da esso conosce il prezzo di questa grammatica diplomatica: il potente parlare di stabilità; Altri cercano ciò che la parola costerà loro. Questa esperienza dovrebbe rendere inquietante qualsiasi promessa di ordine che inizia dimenticando coloro che dovranno vivere lì.

Shenzhen, la nuova Yalta? Per il momento, una riunione annunciata e una domanda legittima. Il 19 novembre dovremo esaminare gli impegni, la loro portata e le loro preoccupazioni. Per quanto riguarda l’Europa, sarebbe bene preparare qualcosa di diverso da una reazione al comunicato finale. Essere profondamente preoccupato è una disposizione rispettabile. Non e’ ancora un posto al tavolo.

Churchill, Roosevelt e Stalin a Yalta nel febbraio 1945. Fotografia di archivi, senza relazione documentaria con il vertice contemporaneo a Shenzhen. U.S. Army Signal Corps / National Archives, pubblico dominio. Tutta la foto conservata; Libnanews dressing.

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