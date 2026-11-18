Le spedizioni di gas ripresero a Bengasi e Tripoli, mentre un’indagine riguarda i contratti marittimi. In Libia, le pubblicità distinguono la produzione, il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione di bottiglie. Le consegne confermate non dimostrano la normalizzazione ovunque, e il fuoco di Brega non è la causa stabilita di queste difficoltà.

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In Libia, l’arrivo di nuove spedizioni di gas di cottura non è sufficiente per chiudere la crisi di distribuzione. Gli annunci del 14 e 15 novembre 2026 mostrano una rinascita di diversi collegamenti: navi, stoccaggio, riempimento di bottiglie e punti di vendita. Allo stesso tempo, l’Ufficio del Pubblico Procuratore ha annunciato la detenzione preliminare in un’indagine sui contratti di trasporto marittimo. Questo duplice sviluppo fa luce su una difficoltà concreta: avere gas e inviarlo regolarmente alle famiglie sono due operazioni separate.

Gas in Libia: un carico in Bengasi

Il 15 novembre l’azienda Brega per la commercializzazione dei prodotti petroliferi ha annunciato l’avvio dello scarico della nave Al-Tahaddi 2. Era arrivato al terminal petrolifero Bengasi con circa 1.900 tonnellate di gas di petrolio liquefatto. La società ha indicato che il pompaggio era ripreso al fine di rafforzare le scorte.

Brega ha anche riferito l’operazione dei punti di riempimento immediati a Bengasi durante i periodi di mattina e sera. Questa comunicazione descrive una consegna e un’organizzazione locale. Non costituisce un bilancio nazionale della disponibilità di gas presso i distributori.

È anche necessario distinguere tra l’arrivo della nave, il suo collegamento al terminal e il trasferimento completo del suo carico. Il comunicato del 15 novembre conferma l’inizio delle operazioni. Non fornisce una dichiarazione finale dei volumi distribuiti alle famiglie.

Trasporti marittimi al centro delle difficoltà

Dal 1o novembre Brega aveva riconosciuto tensioni sulla fornitura e distribuzione di GPL. L’azienda li ha collegati a variazioni di navigazione navale e tempi di arrivo nei porti libici. Ha spiegato che questi turni avevano temporaneamente colpito pompaggio e stoccaggio in alcune aree.

La società ha indicato che stava mantenendo i suoi team pronti a ricevere e scaricare il carico all’arrivo. Esso ha anche fatto riferimento al coordinamento con le autorità di vigilanza e di sicurezza per organizzare i quantitativi disponibili e la loro distribuzione a prezzo ufficiale.

Questa presentazione pone la difficoltà nella catena di routing. Non mostra che tutte le città erano nella stessa situazione. Né stabilisce che la produzione nazionale era cessata. Le date delle navi, i volumi memorizzati e la capacità di riempimento devono essere seguite separatamente.

Una persona in custodia

Il 15 novembre, l’Ufficio del Procuratore Generale ha annunciato la detenzione pre-triale dell’ufficiale di spedizione della compagnia petrolifera nazionale. L’indagine riguarda la gestione dei contratti per il trasporto di gas di cottura.

Secondo l’Ufficio del Pubblico Procuratore, ci sono state carenze nei collegamenti dai porti di Melitah e Zawiya a Tripoli, Misrata e Bengasi. In particolare, si tratta di noleggiare una nave esposta a rischi legali e poi trattenuta in un porto greco.

L’Ufficio del Procuratore sostiene che questa situazione ha contribuito alla deplezione delle scorte di Brega e ad un aumento del costo del gas. Questi sono gli elementi presentati dall’accusa in un procedimento in corso. La detenzione pre-triale non è una convinzione. Il comunicato stampa non specifica il nome della nave detenuta o gli argomenti di difesa. Non permette che tutte le difficoltà di distribuzione osservate nel paese siano attribuite a questo episodio da solo.

A ovest, Derna e impianti di riempimento

Il punto operativo della National Oil Company, datato 14 novembre, menziona un’altra spedizione. Il Derna stava scaricando circa 2.300 tonnellate di GPL a Tripoli. La sua partenza a Misrata, per consegnare il resto del suo carico, è stata annunciata per il giorno successivo. Tale orario non doveva essere ancora confermato dalle operazioni effettive.

La società ha anche riferito che la raffineria Zawiya ha continuato a produrre GPL per la parte occidentale del paese e il Jebel occidentale. A Melltah, i camion continuarono a caricare il prodotto per alimentare altre regioni.

Questa informazione mostra che le rotte marittime e stradali operano in parallelo. La presenza di un carico in un porto non garantisce la sua immediata disponibilità ad ogni punto vendita. Trasporto a depositi e successivo riempimento e consegna di cilindri sono ancora necessari.

Distribuzione locale, l’ultimo link visibile

Brega ha riferito il 14 novembre che le operazioni di pompaggio dal Derna erano riprese. Ha anche riferito il funzionamento delle strutture di riempimento presso i depositi di Tripoli e Al-Hani. Essi forniscono centri di distribuzione, distributori e punti vendita diretti.

La distinzione è importante per gli abitanti. Un deposito può ricevere dal prodotto senza che tutte le code scompaiono simultaneamente. Gli annunci disponibili descrivono la mobilitazione delle strutture, ma non pubblicano una cornice di tempo uniforme per l’accesso a una bottiglia.

A Suq al-Jumaa, il comune ha annunciato l’apertura, dal 15 novembre, di un punto di distribuzione giornaliero vicino alla clinica Arada. Lo schema è stato coordinato con Brega e posto sotto la supervisione comunale. Esso mira a ridurre i viaggi e le aspettative. Questa misura di prossimità non deve essere presentata come una soluzione che copre tutti gli agglomerati di Tripoli.

Il fuoco di Brega rimane un evento separato

L’11 novembre un incendio nel complesso di gas operato da Sirte a Marsa Brega ha ucciso un lavoratore e ferito altri quattro. La National Petroleum Company ha descritto un incidente che riguardava un gasdotto che fornisce caldaie. Ha annunciato l’arresto preventivo dell’installazione e del controllo del fuoco.

Tuttavia, ha sostenuto che l’evento non ha influenzato la fornitura del mercato del gas locale o la produzione di petrolio grezzo. Anche le tensioni di distribuzione erano state riconosciute in precedenza. Senza alcun elemento aggiuntivo, sarebbe quindi ingiustificato presentare questo fuoco come la causa stabilita della carenza di bottiglie.

Il 14 novembre, la National Oil Company annunciò che aveva assunto un’altra nave a gas, che doveva entrare in servizio entro due settimane. Questa è la prossima scadenza concreta da seguire, con i volumi effettivamente scaricati e l’evoluzione della distribuzione.

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