Il piano canadese presentato il 5 novembre distingue ammissioni permanenti, nuovi arrivi temporanei e transizioni di persone già presenti. Per i candidati libanesi, queste categorie non sono intercambiabili. Gli obiettivi francofonici riguardano il Canada al di fuori del Quebec. Nessuna cifra nazionale costituisce una garanzia individuale di soggiorno o visto.

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Il Piano di Immigrazione canadese 2027–29, presentato il 5 novembre 2026, mantiene un obiettivo di 380.000 ammissioni permanenti all’anno. Questa cifra non corrisponde a tanti nuovi arrivati come fa a coloro che stanno già lavorando o studiando in Canada. Per i candidati libanesi, questa distinzione cambia la lettura degli annunci.

Obiettivi separati per arrivi temporanei

Allo stesso tempo, sono previsti 370.000 nuovi arrivi temporanei: 220.000 lavoratori e 150.000 studenti. Questa zona non comprende visitatori, estensioni di licenza o domande di permessi presentati in Canada. Anche i cercatori di asilo non rientrano in questo obiettivo.

Questi numeri misurano quindi diverse categorie. Aggiungerli per annunciare un certo numero di persone che vengono a stabilirsi all’estero darebbe un’immagine fuorviante del dispositivo.

Le 200.000 transizioni non sono un invito globale per le applicazioni

Una misura temporanea separata prevede ulteriori ammissioni per consentire fino a 200.000 persone già presenti in Canada di diventare residenti permanenti. Ha due componenti, ciascuno che copre fino a 100.000 persone: lavoratori e operatori umanitari.

Le province e i territori parteciperanno alla componente del lavoro, come richiesto. La componente umanitaria comprende casi già in corso per la riunificazione di Hong Kong e della famiglia ucraina, nonché le domande considerate ammissibili per motivi umanitari. Alcune domande per coniugi e bambini già in Canada sono anche affrontate.

Questo annuncio non implica che un candidato che vive in Libano possa richiedere un posto in un nuovo programma universale. Inoltre non garantisce l’accettazione di un singolo file.

La francophonie hors Québec, un obiettivo da leggere con precisione

Il piano fissa un obiettivo per le ammissioni francofoniche al di fuori del Quebec del 9,5% nel 2027, e il 10,5% nel 2028 e il 12% nel 2029. Gli obiettivi del 2028 e del 2029 rimangono indicativi e possono essere riveduti. Si tratta di obiettivi linguistici, non di quote riservate a una nazionalità. Inoltre non descrivono ammissioni specifiche per Quebec.

Per una famiglia, quindi, il primo punto di riferimento rimane la sua posizione: una richiesta dall’estero, una presenza temporanea in Canada o una procedura già in corso. Il piano dà una direzione generale; non sostituisce le condizioni del programma interessato o l’esame della domanda.

Copertura: Passaporti libanesi, archivio Libnanews, data del cliché non stabilito. Illustrazione generica, senza visto canadese o accettazione dei file rappresentati. Tutta la foto conservata, vestizione editoriale non generativa.

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