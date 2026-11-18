Un cittadino irlandese è stato accusato a New York per i danni inflitti su un aereo militare americano a Shannon in aprile. L’accusa ha detto che l’aereo non volava più. L’accusato, presunto innocente, affronta dieci anni di prigione. La procedura degli Stati Uniti rimane separata dall’accusa irlandese dopo il suo arresto.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Un cittadino irlandese di 48 anni, Daithi O L’atto è stato reso pubblico il 17 novembre per danni causati l’11 aprile 2026 ad una C-130H Air National Guard di stanza a Shannon Airport, Clare County, Irlanda. E’ una carica, non una condanna.

Damages che l’accusa trova irreversibile

Secondo la Federal Public Prosecutor ‘s Office nel Distretto Sud di New York, l’uomo ha riferito entrato nel complesso dell’aeroporto e poi ha imbarcato l’aereo, dove ha soggiornato per diverse ore. I procuratori descrivono danni significativi ai sistemi interni e alla struttura degli aerei. Essi sostengono che l’operazione è stata preparata, piuttosto che condotta spontaneamente.

L’aereo, stimato a circa 60 milioni di dollari per carica, è stato reso inutilizzabile e non avrebbe ripreso il servizio di volo. Questo valore è quello dell’apparato annunciato dai pubblici ministeri; non corrisponde a compensazione determinata da una sentenza.

Una procedura americana, un arresto in Irlanda

Il caso contiene una carica di distruggere la proprietà pubblica, con una sentenza massima di 10 anni di carcere. Questo soffitto non pregiudica il senso di colpa o qualsiasi frase, che sarebbe una questione per il giudice. Il Ministero della Giustizia richiama espressamente la presunzione dell’innocenza.

La Associated Press riporta che il denunciante non era tenuto dalle autorità statunitensi al momento dell’annuncio e che non era prevista alcuna udienza a New York. Arrestato in Irlanda dopo i fatti, è stato anche perseguitato per danni e intrusioni. L’agenzia afferma che non ha trovato un avvocato sul file degli Stati Uniti per raccogliere la sua risposta.

L’accusa cita le sezioni 1361 e 3238 del titolo 18 del codice federale degli Stati Uniti. Esso presenta i fatti come commessi al di fuori della giurisdizione di uno Stato o distretto degli Stati Uniti e prevede che l’accusato sarebbe stato inizialmente portato e arrestato nel Distretto Sud di New York. Questa formulazione procedurale non costituisce la prova che un trasferimento ha avuto luogo. I documenti consultati non permettono di annunciare un’estradizione concessa o una data di prova.

Shannon, punto di incrocio militare transatlantico

L’accusa descrive Shannon come una piattaforma di transito per il personale e le attrezzature militari statunitensi. Il C-130H si è fermato lì durante una missione in un altro paese, che l’atto non specifica. Nulla in questo documento permette quindi di assegnare questo velivolo ad una particolare operazione in Medio Oriente.

Il procedimento fa parte anche di un contesto di sicurezza aeroportuale: l’atto menziona diverse intrusioni precedenti su Shannon, attribuite ad altri. La loro presenza nel fascicolo non solo dimostra l’esistenza di un’organizzazione comune. Il giudice dovrà esaminare i particolari dei fatti prescritti contro O-Corrain.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews