GTA VI arriva il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X Alla vigilia di questa pubblicazione, Rockstar imposta il rilascio a mezzanotte locale in tutte le regioni. Il lancio riporta i giocatori a Vice City, il cuore dello stato fittizio di Leonida. Per Take-Two, la società madre dello studio, è anche un importante evento commerciale. Ma aspettare non vale ancora il record di vendite.
GTA VI: un lancio a mezzanotte, non un singolo mondo
L’accuratezza deriva dall’assistenza ufficiale di Rockstar, aggiornata il 3 novembre. distingue l’apertura del gioco dal suo precarico. I file potrebbero essere scaricati il 10 novembre: a mezzanotte in ogni mandrino su PS5, ma a 0 GMT sul Xbox Series X Access to the game segue la regola annunciata dal 19 novembre a mezzanotte locale su entrambe le console.
Questi due programmi non dovrebbero quindi essere confusi. Avendo completato l’installazione da solo non permette di giocare prima di sbloccare. Il calendario visualizzato dal negozio del conto rimane da controllare prima di preparare la sua sera, soprattutto quando l’area del conto differisce dal paese di residenza.
Il lancio annunciato riguarda le due attuali famiglie di console di Sony e Microsoft. Il calendario pubblicato da Take-Two non presenta una versione PC di GTA VI per questa scadenza. Questa assenza non deve essere trasformata in una data di rilascio successiva: nessuno è previsto in questo programma.
Fino a 212 GB per il precarico
La preparazione comporta anche lo stoccaggio. Rockstar indica che il precarico può richiedere fino a 212 GB di spazio disponibile, a seconda del dispositivo. Questo soffitto annunciato non è né una dimensione identica garantita per ogni console né una stima del tempo di download. Ciò dipende in particolare dalla connessione utilizzata.
Per il download automatico su PS5, la funzione corrispondente deve essere abilitata e la console attivata o disattivata. Su Xbox Series X Queste impostazioni sono utili prima dell’apertura del gioco, senza garantire l’assenza di incidenti tecnici il giorno del lancio.
Un altro punto pratico: la versione venduta in una scatola contiene un codice di download, non un disco. L’acquisto fisico quindi non esente dal recupero dei file. Su PlayStation, Rockstar afferma che i codici dipendono dall’area dell’account, un punto per controllare gli acquisti importati. Tuttavia, il suo file indica che i codici Xbox non sono bloccati dalla regione.
Vice City, Jason e Lucia al centro del gioco
La storia presentata da Rockstar segue Jason e Lucia. Dopo un colpo che va storto, i due personaggi si ritrovano catturati in una cospirazione criminale che attraversa Leonida. Vice City è un punto centrale. Questo quadro rientra nel campo di applicazione della presentazione ufficiale del gioco, non un rapporto di parti fatte dal nostro editor.
Sono annunciate due edizioni: Standard e Ultimate. Il secondo aggiunge contenuti relativi al percorso dei personaggi. Gli acquirenti di edizione standard possono acquistare questa estensione separatamente. Queste differenze commerciali non cambiano le piattaforme selezionate per il lancio.
Una attesa commerciale, non ancora un risultato
Il 9 novembre Take-Two ha mantenuto le previsioni di $8 a $8,2 miliardi di dollari in « rete booking » per l’anno concluso 31 marzo 2027. Questo indicatore commerciale non è confuso con il fatturato contabile. Soprattutto, riguarda tutto il gruppo, non solo GTA VI.
I conti per il trimestre concluso 30 settembre mostrano il punto di partenza: $1.60 miliardi di prenotazione netta, in calo del 18% su un anno. I ricavi hanno raggiunto 1.497 miliardi e la perdita netta 54 milioni. Le spese ricorrenti dei giocatori rappresentano l’81% della prenotazione netta trimestrale.
La gestione afferma che i pre-ordini raggiungono livelli senza precedenti, senza pubblicare alcuna quantità in questa versione. Tale valutazione non consente pertanto di quantificare le copie vendute. ricerche su internet, anche in gran numero, non consentono questo. Il primo equilibrio commerciale verificabile rimane a venire dopo l’apertura del gioco.
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