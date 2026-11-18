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GTA VI arriva su PS5 e Xbox Series X Rockstar annuncia un’apertura locale di mezzanotte, un precarico fino a 212 GB e una scatola senza dischi. Take-Two si aspetta molto dal lancio, ma le sue previsioni finanziarie non costituiscono ancora un bilancio di vendite del nuovo gioco. I giocatori devono distinguere il precarico dallo sblocco e controllare l’area del loro account. Il programma annunciato non include una versione PC per questa scadenza. Le cifre del gruppo coprono tutte le sue attività.