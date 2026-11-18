Gli elicotteri sono stati girati su un’area presentata come le altezze di Jbeil, in un video trasmesso a Libnanews questo mercoledì 18 novembre 2026. Lo stesso giorno, il sito di Yasour libanese riportò il passaggio di tre aerei che attribuiva all’esercito americano, sopra Jbeil e Kesrouan. Questa nazionalità non poteva essere confermata indipendentemente.
La breve sequenza, della durata di circa tredici secondi, mostra una strada inclinata rivestita di edifici, alberi e linee elettriche. Gli elicotteri tandem a due ruote attraversano il campo della telecamera. La definizione e la distanza non consentono di leggere una registrazione o di distinguere una marcatura nazionale.
Un avviso ancora da specificare
Nella sua pubblicazione del 18 novembre,Yasour si basa su un video che circola onlinesenza menzionare la conferma militare o specificare la missione dell’aereo. Questa relazione costituisce un incarico di stampa, non un’identificazione ufficiale degli elicotteri.
Le immagini non consentono inoltre di stabilire il punto di partenza, la destinazione o la natura del volo. Non ci sono prove verificate in questa fase per collegare questa sequenza ad una particolare operazione. Il numero di tre aerei e la loro appartenenza americana rimangono quelli riportati dai media libanesi.
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