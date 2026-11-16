Servizi privati: i prezzi mascherano il declino del 2024

I servizi privati in Libano illustrano il contrasto tra prezzo e attività nei conti del 2024. L’industria che comprende servizi personali, educazione privata e salute privata mostra un aumento del 59,0% del suo valore aggiunto nei libri quotidiani. Tuttavia, la sua attività è diminuita del 12,3% in volume. Un aumento dell’81.4 per cento del deflatore spiega questo contrasto. Questi risultati sono derivati dai conti riveduti dell’Ufficio statistico centrale (CAS). Essi riguardano un ramo aggregato, non ogni scuola, ospedale o professione. I tassi non possono quindi essere assegnati separatamente alla sanità privata e all’istruzione privata. La tabella non fornisce la ripartizione necessaria.

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I servizi privati in Libano illustrano il contrasto tra prezzo e attività nei conti del 2024. L’industria che comprende servizi personali, educazione privata e salute privata mostra un aumento del 59,0% del suo valore aggiunto nei libri quotidiani. Tuttavia, la sua attività è diminuita del 12,3% in volume. Un aumento dell’81.4 per cento del deflatore spiega questo contrasto.

Questi risultati sono derivati dai conti riveduti dell’Ufficio statistico centrale (CAS). Essi riguardano un ramo aggregato, non ogni scuola, ospedale o professione. I tassi non possono quindi essere assegnati separatamente alla sanità privata e all’istruzione privata. La tabella non fornisce la ripartizione necessaria.

Servizi privati in Libano: prezzi e volumi divergono

Il valore attuale complessivo aggiunto è aumentato da £260,893 miliardi nel 2023 a £414,887 miliardi nel 2024. L’aumento è Pound153,994 miliardi, o 59,0%. Una lettura limitata a questi importi mostrerà una forte espansione.

Il CAS ha anche il valore di 2024 a 2023 prezzi: £ 228.718 miliardi. Questo importo è inferiore a 2023. Il calo reale è stato del 12,33%, arrotondato al 12,3%. Misura l’evoluzione dell’attività dopo la correzione dei prezzi.

Il deflatore è ottenuto confrontando gli attuali 414 887 miliardi ai 228 718 miliardi stimati ai prezzi dell’anno precedente. L’aumento è stato dell’81.4 per cento. I tre risultati sono coerenti: un forte aumento dei prezzi può portare il valore nominale in su nonostante una diminuzione della produzione.

Servizi personali privati, settore sanitario e dell’istruzione Risultato 2024 Valore aggiunto ai prezzi attuali LL 414 887 miliardi Valore aggiunto a 2023 prezzi LL 228 718 miliardi Variazione nominale su un anno +59,0% Variazione del deflatore +81,4% Variazione del volume -12.3 per cento

I tassi dettagliati sono ricalcolati dai valori pubblicati. Il CAS mostra variazioni settoriali arrotondate al +81 per cento per prezzi e -12 per cento per volume. Questi arrotondamenti spiegano le lievi differenze con una moltiplicazione fatta solo da interi tassi.

Il deflatore non è una fattura standard

Un deflatore è un indicatore implicito dei prezzi. Questo risulta dal confronto tra un valore corrente e una stima del volume. Essa non misura direttamente il tasso di una consultazione, di un’operazione o di un anno scolastico in una determinata istituzione.

L’indice dei prezzi al consumo risponde ad un’altra logica. Segue un paniere di spese familiari. Il deflatore del valore aggiunto copre la produzione dell’industria, dopo la deduzione del consumo intermedio. I campi e le procedure di calcolo differiscono.

Pertanto, un aumento dell’81,4% non significa che tutte le fatture ospedaliere o scolastiche siano aumentate di questo tasso. Né è possibile calcolare ciò che una famiglia specifica ha pagato in aggiunta. Ciò richiederebbe tariffe dettagliate, la struttura delle sue spese e le modalità di assunzione.

Un ramo composito, con servizi molto diversi

La categoria CAS include servizi personali accanto alla salute e all’istruzione privata. Esso copre diverse sezioni della nomenclatura di attività. La media può quindi combinare differenti evoluzioni secondo i sottoinsiemi, senza la tabella che consente di isolarli.

La produzione pubblica appare su un’altra linea: amministrazione, istruzione e sanità pubblica. Questo ramo mostra un calo del volume di circa l’1% e un aumento del deflatore di circa 115% nel 2024. Né è possibile separare i risultati dell’amministrazione, della scuola pubblica e dell’ospedale pubblico.

Sarebbe quindi fuorviante confrontare direttamente « salute privata » e « salute pubblica » con queste due linee. Combinano diverse attività. Il confronto può riguardare i set statistici come definiti, ma non un servizio isolato.

Destinazione della crescita nazionale

Il contributo del settore privato alla variazione del PIL ha raggiunto circa -1.4 punti percentuali nel 2024. È uno dei set principali che disegnano l’attività. La cifra non rappresenta la quota di stabilimenti chiusi o un tasso di perdita di lavoro.

La prospettiva a lungo termine nuances anche la diagnosi. A prezzi di riferimento 2019, il valore aggiunto ha raggiunto 9.977 miliardi di sterline nel 2024, rispetto a 10.317 miliardi di sterline nel 2019. Il livello 2024 rappresenta circa il 96,7% del livello 2019. Successe ad un livello superiore nel 2022, poi un primo declino nel 2023.

Questa serie non indica se la composizione dei servizi è cambiata. Non dice quanti pazienti hanno abbandonato la cura o quanti studenti hanno cambiato le istituzioni. Un’attività aggregata vicina al suo precedente livello può coprire significative differenze di accesso, qualità e distribuzione.

La misurazione dell’accesso richiede ulteriori commenti

La diminuzione del volume giustifica la ricerca di ulteriori dati sulla frequenza e sui benefici. Solo non prova una sola causa. La relazione non rompe gli effetti dei prezzi, delle interruzioni aziendali, dei movimenti demografici o delle variazioni della domanda su questo settore.

I conti coprono 2024. Non descrivono le tariffe del novembre 2026 o la capacità di ricezione. Per passare da questa misura nazionale alla situazione delle famiglie, i prossimi dati utili saranno l’iscrizione scolastica, l’attività ospedaliera, gli avanzi e la loro distribuzione tra le famiglie.

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