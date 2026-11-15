Essenziale in 5 minuti: 16 novembre, mezzanotte

All’inizio del 16 novembre, un aggiornamento sugli ultimi annunci del Libano meridionale, la cattura dei prigionieri annunciati a Charawna e la situazione regionale. Quattro governi invitarono Israele a permettere a 150.000 tende di entrare a Gaza. La morte del comandante della brigata di Rafah è confermata. Il Bahrain denuncia gli attacchi iraniani, mentre il CICR conferma 600 uscite nello Yemen. A Bruxelles, le discussioni di lunedì includono l’Ucraina, la Siria e i territori palestinesi.

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Nel sud del Libano, Israele annuncia la distruzione di un edificio sotterraneo a Majdal Zun. A Sharawna, l’esercito libanese ha riferito un significativo sequestro di prigionieri. Quattro paesi chiedono 150.000 tende per entrare a Gaza dopo le inondazioni. Il Bahrain chiede una risposta internazionale agli attacchi iraniani. Nello Yemen, 600 detenuti sono stati rilasciati con il supporto ICRC.

Essenziale in 5 minuti, Lunedi 16 Novembre 2026 a mezzanotte, Tempo di Beirut. Questo riassunto torna ai fatti e agli annunci di domenica 15 novembre e gli appuntamenti previsti lunedì. Non presenta eventi domenicali come nuove operazioni dopo mezzanotte.

Essentials in 5 minuti: nuovo annuncio a Majdal Zoun

L’esercito israeliano sostiene di aver distrutto una struttura sotterranea di circa 35 metri, tra cui due camere, a Majdal Zoun. Il suo diario operativo del 15 novembre assegna l’intervento alle forze della Brigata 300, sotto il comando della Divisione 91, con l’unità specializzata Yahalom.

Il bollettino compare alle 17 del giornale di domenica. Questo programma è quello dell’annuncio, non un tempo stabilito dell’operazione. La natura del lavoro e le sue dimensioni rimangono dichiarazioni militari, senza conferma indipendente negli articoli consultati. Non esiste un rapporto umano che accompagni il testo.

Questo annuncio aggiunge ai rapporti di domenica in Haddatha e Kfar Tebnit. Le esplosioni e i movimenti del serbatoio sono stati segnalati nel distretto di Haddatha, Bint Jbeil. Un raid è stato segnalato a Kfar Tebnit, nel distretto di Nabatiyah. Le relazioni disponibili non consentono una valutazione consolidata delle vittime o dei danni, né aggiungono ogni relazione come un attacco separato.

Charawna: circa un milione di compresse sequestrate

Nella regione di Baalbek, l’esercito libanese annuncia un attacco di circa 1 milione di compresse prigionieri. La sua dichiarazione del 15 novembre menziona anche 18 chilogrammi di narcotici, razzi, armi, munizioni e diversi veicoli. Non specifica la natura di altri farmaci o la quantità di armi.

L’intervento mirava a un libanese chiamato dalle iniziali F.J., presentato come soggetto di molti mandati di arresto. Secondo il comando, un’unità è stata sparata e l’esercito ha risposto. Il sospettato e’ stato ferito e ricoverato. Altri due libanesi e due siriani furono arrestati.

L’esercito si riferisce al fuoco d’arma da fuoco contro militari e civili, nonché al traffico di droga tra le accuse. Queste accuse non costituiscono una condanna giudiziaria. L’inventario annunciato non è stato verificato in modo indipendente. L’indagine è condotta sotto controllo giurisdizionale, senza tempo preciso dell’operazione comunicata.

Gaza: Quattro paesi chiedono 150.000 tende

I ministri degli esteri dell’Australia, del Canada, dell’Italia e del Regno Unito hanno lanciato un appello congiunto domenica scorsa. Essi chiedono a Israele di porre fine ai ritardi e di consentire l’accesso immediato e senza ostacoli umanitari a Gaza.

Secondo la loro dichiarazione, 150.000 tende e altri rifornimenti essenziali rimangono bloccati al confine. Questa figura descrive le attrezzature in attesa di entrata, non un certo numero di persone trasferite. I quattro governi sottolineano la necessità di riparo dopo le inondazioni causate dalla prima tempesta invernale.

Essi chiedono l’apertura di punti di attraversamento e l’autorizzazione di beni di duplice uso necessari per il soccorso e la riabilitazione. Essi invitano anche tutte le parti a rispettare il cessate il fuoco e il diritto umanitario internazionale. Il comunicato è una richiesta diplomatica: non annuncia che le tende sono state ammesse nell’enclave.

La morte del comandante di Rafah ha confermato

Hamas e l’esercito israeliano hanno confermato la morte di Samir Abu Younis, comandante della brigata di Rafah. Le brigate al-Qassam hanno fissato lo sciopero israeliano sabato sera, 14 novembre. Fonti mediche e locali pongono l’attacco ad al-Mawasi nella zona di Khan Yunes.

Abu Younis aveva guidato la brigata per circa due mesi, secondo Israele, dopo la morte di Nael Abu Obeid il 15 settembre. La sua funzione quindi non significa che lo sciopero abbia avuto luogo a Rafah. Il quadro completo di questo attacco rimane da determinare. E ‘distinta da quello condotto il giovedì contro Nasser Hospital, che si rivolge un altro funzionario Hamas.

Bahrain denuncia attacchi iraniani

Il Ministero degli Affari Esteri del Bahrain sostiene che le difese aeree hanno intercettato e distrutto i droni dell’attacco del 15 novembre. Manama condanna una violazione della sua sovranità e chiede al Consiglio di sicurezza di far rispettare la sua risoluzione 2817.

Questo annuncio rimane separato dall’intercettazione di due droni segnalati venerdì 13 novembre. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane rivendicano un attacco a un radar americano. Gli elementi esaminati non consentono la conferma indipendente dei danni a questa struttura.

Il Bahrain invoca il diritto di autodifesa e di coordinamento con i suoi partner del Golfo. Tuttavia, il comunicato non descrive le nuove operazioni di risposta effettivamente avviate.

Yemen: Una liberazione unilaterale, non uno scambio

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa conferma il rilascio di 600 persone trattenute in relazione al conflitto yemenita di domenica a Sana’a. La decisione è stata presa dalle autorità Sana’a su iniziativa della commissione nazionale per gli affari dei prigionieri.

I delegati del CICR hanno incontrato ogni detenuto in privato prima del suo rilascio. I team medici monitorarono la loro salute e organizzarono assistenza supplementare quando necessario. L’organizzazione ha anche accompagnato il loro ritorno.

Il CICR afferma che non ha scelto le persone rilasciate o il loro numero. L’operazione non è coperta dall’accordo di Stoccolma. Non può quindi essere presentato come uno scambio negoziato all’interno di questo quadro, né come fine ai combattimenti nello Yemen.

Lunedì: Ucraina e Medio Oriente a Bruxelles

I ministri degli esteri europei si riuniscono a Bruxelles lunedì 16 novembre sotto Kaja Kallas. Essi dovrebbero discutere il sostegno per l’Ucraina per l’approccio invernale e le attività ibride russe che mirano all’Unione europea. Il ministro ucraino Andriy Sybiha deve partecipare all’inizio di questo scambio.

Il programma comprende anche un punto sul Medio Oriente, principalmente la transizione politica e la ripresa economica della Siria. Anche Israele e Palestina devono essere menzionati. Si tratta dell’ordine del giorno annunciato, non delle decisioni già adottate.

Nella sede della NATO, Mark Rutte riceverà lo stesso giorno il presidente del Parlamento ucraino, Rouslan Stefanchuk e il primo ministro Serhii Koretsky. L’avviso ufficiale non prevede una sequenza aperta ai media e non annuncia alcun accordo da firmare.

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