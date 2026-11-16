Revue du 16 novembre: Sud, énergie et barreau

La stampa libanese il 16 novembre esamina la visita di Mike Waltz e le opzioni per il post-FINUL. I giornali si oppongono a proposte e garanzie ancora attesi. Hanno anche dettagliato le discussioni sull’energia di Nawaf Salam a Doha, senza un accordo firmato annunciato, e i risultati dell’Associazione dei bar di Beirut. Le letture politiche della scheda elettorale si distinguono dalle quattro elezioni effettive. A Damasco, la cooperazione tra i ministeri dell’interno è anche uno dei casi seguiti, il cui seguito concreto rimane da chiarire.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Sulla prima pagina: il Sud si aspetta garanzie

La rassegna stampa del 16 novembre 2026 pone la visita di Mike Waltz al centro delle aspettative libanesi. I giornali descrivono una densa sequenza diplomatica, senza annunciare una soluzione fissa per il post-FINUL. Essi dedicano anche i loro titoli ai colloqui energetici di Nawaf Salam in Qatar e ai risultati dell’Associazione dei bar di Beirut.

Nella sua edizione del 16 novembre, An-Nahar avvicina i movimenti americani, sauditi e turchi. Il quotidiano non li presenta però come una missione comune. Ha sottolineato che ogni visita ha seguito il suo programma. Bilal Erdogan ha completato un tour di tre giorni. Yazid ben Farhan è arrivato sabato, mentre Waltz è entrato in Libano domenica.

An-Nahar vede questa successione come una rinnovata attenzione a Beirut, ma anche una preoccupazione per il Sud. Il giornale annuncia colloqui con i principali funzionari libanesi e il comandante dell’esercito. Essa distingue questi appuntamenti da ipotesi su una futura forza internazionale. La prospettiva di un dispositivo ispirato al Sinai rimane, in questa narrazione, un punto di discussione.

Diplomazia: Chi inquadra la presenza internazionale?

Nidaa al-Watan, nella sua edizione del 16 novembre, insiste sulle precisazioni che Beirut avrebbe richiesto prima di rispondere alle proposte americane. Il giornale si riferisce ad una struttura che combina personale civile e militare. Non pubblica un accordo firmato. Le questioni riguardano la sua composizione, poteri, metodi di intervento e relazioni con lo Stato e l’esercito.

Il quotidiano nota una grande differenza con il precedente Sinai: Egitto e Israele hanno concluso un trattato di pace. Libano e Israele non hanno raggiunto una tale conclusione. Questa distinzione limita la portata di un confronto a volte riassunto con il solo formato dell’osservatore.

Nidaa al-Watan riferisce anche le parole di un portavoce del Dipartimento di Stato. Esso collega le fasi del disarmo di Hezbollah alle corrispondenti misure israeliane. Questa è la posizione americana riportata dal giornale, non l’osservazione che un ritiro o un disarmo è già stato raggiunto.

Al-Joumhouria, nella sua edizione del 16 novembre inclusa nella redazione, si concentra sulle riserve libanesi. Una figura senza nome dice che non è ancora emerso un progetto sufficientemente specifico sotto il mandato delle Nazioni Unite. Il quotidiano descrive un impegno per la Risoluzione 1701 e una presenza delle Nazioni Unite. Questi elementi rimangono attribuiti agli interlocutori del giornale.

La differenza tra queste letture riguarda quindi il grado di progresso delle opzioni, più che l’esistenza del problema. Un progetto di cui una fonte diplomatica non è né l’accettazione libanese né un mandato adottato dal Consiglio di sicurezza.

Economia: a Doha, negoziazione e non consegna

Nel suo articolo pubblicato il 15 novembre alle 11:14 per l’edizione del giorno successivo, Ad-Diyar dettagli le discussioni elettriche. Nawaf Salam e Joe Saddi hanno visitato Doha domenica. Il loro incontro con il Primo Ministro Qatar copre diversi componenti: produzione di elettricità, fornitura di gas e progetti infrastrutturali.

Ad-Diyar menziona centrali elettriche, un’unità di stoccaggio e rigassificazione galleggiante, così come il commercio attraverso la Siria. Il giornale si riferisce alla negoziazione di una fornitura Qatar di gas naturale liquefatto nel corso di 20 anni. Tale periodo riguarda il contratto previsto, non un’impresa la cui firma sarà acquisita.

Il quotidiano riporta i progressi annunciati da Salam nella preparazione di un accordo tra i governi. Tuttavia, si opponeva a questo progresso politico al limite di tempo per le attrezzature. Una fonte non denominata stima che i progetti non produrrebbero elettricità per almeno 18 mesi. Questa stima non è un calendario contrattuale confermato. Nessun prezzo, volume garantito o data di messa in servizio può essere dedotto.

Politica locale: alleanze testate da bar

I risultati di domenica offrono un altro angolo ai titoli del 16 novembre. La selezione dei titoli pubblicati da Beirut 24 evidenzia il contrasto tra Ad-Diyar, che evidenzia una sorpresa, e Al-Akhbar, che insiste sul fallimento dei candidati delle Forze libanesi e Kataeb. Questo vocabolario fa parte della loro lettura politica della scheda elettorale.

I quattro funzionari eletti citati nel procedimento sono Elie Klimos, Wassim Bou Tayeh, Maya Chehab e Wissam Eid. Questo parziale rinnovo del consiglio deve essere distinto da un’elezione come stickman. La votazione non riguardava la sostituzione di Imad Martinos.

Il promemoria del processo elettorale fa luce sul risultato. Prima dell’elezione, Libnanews aveva identificato quindici candidati per quattro termini triennali. Le Forze libanesi, Kataeb e la Corrente Futura sostennero lo stesso gruppo: Riyad Chidiac, Elie Kazan, Maya Chehab e Elie Klimos. Due membri di questo gruppo sono tra gli eletti, mentre i due candidati direttamente sostenuti dalle Forze libanesi e dai Kataeb non vincono.

Presentare il risultato come la sconfitta indifferenziata dell’intera lista sarebbe quindi far sparire questa sfumatura. Bou Tayeh, un membro uscente sostenuto dalla Corrente Patriottica Libera, trova un posto. L’elezione riguarda un’istituzione professionale e un proprio equilibrio; non è una misura nazionale delle intenzioni di voto.

Relazioni regionali: la questione della sicurezza a Damasco

La selezione della stampa preparata per Radio Liban e pubblicata il 16 novembre da Al Montasher comprendeva anche Ahmad Hajjar. Osserva le sue discussioni a Damasco con la sua controparte siriana, Anas Khattab. Il rapporto evidenzia la cooperazione di sicurezza, i passaggi di frontiera e i detenuti siriani in Libano.

Questo incontro è distinto dai negoziati energetici a Doha. La giustapposizione dei due movimenti nei giornali non dimostra un accordo globale tra questi capitali. Le modalità pratiche di coordinamento, come il seguito amministrativo o giudiziario dei casi di cui sopra, restano da stabilire dalle autorità interessate.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews