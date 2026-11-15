16 novembre 2026
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Essenziale del 16 novembre 2026, mezzanotte

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Essenziale del 16 novembre 2026, mezzanotte

Essentials dal 16 novembre a mezzanotte: il Libano meridionale, sequestrato annunciato a Charawna, appello per Gaza, Bahrain e Yemen. I fatti dell’agenda diplomatica di domenica e lunedì, in edizione completa. Le fotografie documentali sono archivi identificati sullo schermo.

https://libnanews.com/essential-in-5-minutes-16-novembre-minuto/

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