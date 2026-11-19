Giovedì 19 novembre, la Presidenza senegalese ha annunciato l’entrata in vigore del progetto di legge concernente la modifica delle finanze per il 2026 con decreto n. 2026-2416. L’Assemblea nazionale ha respinto questo testo il 3 novembre. L’annuncio apre una nuova fase di bilancio, senza che venga identificata una decisione giudiziaria.
Il comunicato, firmato a Dakar da Oumar Samba Ba, Ministro e Segretario Generale della Presidenza, presenta questa decisione come mezzo per garantire la continuità dello Stato. Invoca il ruolo del Capo di Stato come garante del regolare funzionamento delle autorità pubbliche.
Un decreto annunciato dopo il rifiuto parlamentare
L’approccio dell’esecutivo non corrisponde ad un ulteriore voto favorevole da parte dei deputati. Il rifiuto del progetto 40/2026 rimane registrato nelle pubblicazioni dell’Assemblea del 3 novembre. La presidenza annuncia ora l’uso di un’altra procedura per far entrare in vigore il testo.
Il documento presidenziale pubblicato questo giovedì è un comunicato, non il decreto completo con i suoi possibili allegati. Non precisa le disposizioni di bilancio effettive. Pertanto, non consente la presentazione di importi di reddito, di spesa o di disavanzo come quelli del testo finale.
Articolo 68
L’articolo 68 della Costituzione, pubblicato sul sito del Consiglio Costituzionale, concede all’Assemblea un massimo di 60 giorni per votare sui progetti di legge sulle finanze. Esso prevede la loro entrata in vigore con decreto quando il voto finale non avviene entro tale termine, tenendo conto degli emendamenti parlamentari accettati dal Presidente.
L’esistenza di questo meccanismo non è sufficiente a stabilire che tutte le sue condizioni sono soddisfatte in questo caso. Il campo d’applicazione dell’annuncio deve quindi rimanere distinto dalla convalida giudiziaria. Il comunicato del 19 novembre non pubblica alcuna decisione del tribunale sul decreto o sui dettagli delle sue disposizioni di attuazione.
Fotografia illustrativa: Senegalese dipinto medium, 26 dicembre 2006. Flix Trigger / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Vestire Libnanews sotto la stessa licenza.
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