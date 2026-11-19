MBC Group pubblica una perdita consolidata di 483 milioni di riyals nei primi nove mesi del 2026. Shahid tuttavia ha pubblicato un profitto e un aumento dei suoi ricavi. I conti annunciati il 9 novembre distinguono diversi fenomeni: diminuzione della pubblicità, diminuzione dei contratti tecnici, aumento degli abbonamenti e perdita di valutazione finanziaria. I guadagni aggiustati sono rimasti positivi per nove mesi ma negativi nel terzo trimestre. La redditività annuale di Shahid rimane un obiettivo da confermare.

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MBC Group ha registrato una perdita netta consolidata di 483 milioni di riyals sauditi nei primi nove mesi del 2026. Allo stesso tempo, Shahid divenne un beneficiario. Questi risultati, presentati in un comunicato del 9 novembre per il periodo che termina il 30 settembre, hanno fatto luce su due diversi sviluppi: un’attività pubblicitaria pressurizzata e un servizio video online i cui abbonamenti sono in aumento.

Il fatturato del Gruppo è stato pari a 2.694,4 milioni di riyals, rispetto a 3.841,8 milioni all’anno precedente. La diminuzione è del 22,8%. Shahid da solo ha fatto 1.178,5 milioni di riyals delle entrate, in aumento del 15,9 per cento. La sua crescita non è quindi sufficiente a compensare il declino di altre professioni.

La perdita consolidata di 483 milioni di dollari include interessi minoritari. La quota attribuibile agli azionisti della società madre ha raggiunto 509,8 milioni di riyals. Queste due figure descrivono diversi confini dello stesso risultato, non due stime concorrenti.

MBC e Shahid: Due traiettorie negli stessi conti

Il contrasto merita più di un’opposizione tra la televisione in crisi e la vittoria digitale. I conti contengono attività diverse: pubblicità, servizi tecnici, produzione, abbonamenti e investimenti finanziari. Un calo della loro valutazione può avere un impatto significativo sul risultato netto senza corrispondere ad una diminuzione equivalente dei ricavi del programma.

Le figure principali permettono di separare queste dimensioni. Tutti gli importi nella tabella sono espressi in milioni di riyals sauditi. I periodi comparati coprono da gennaio a settembre, non anni annui.

Indicatore Nove mesi 2025 Nove mesi 2026 Fatturato del Gruppo MBC 3,841.8 2 964.4 Reddito netto consolidato +427.8 – 483.0 Risultato netto standard presentato da MBC +345.8 +95.7 Il fatturato di Shahid 1 017.1 1 178.5 Risultato netto Shahid – 23.3 – Sì Entrate di iscrizione da Shahid 813.6 977.8 Entrate pubblicitarie da Shahid 17 152.3

Sulla base di questi dati, il contributo di Shahid al fatturato consolidato è passato dal 26,5% al 39,8%. Questo aumento del peso relativo è dovuto sia alla crescita che alla contrazione del gruppo. Non dovrebbe essere confuso con una quota di mercato di streaming nel mondo arabo.

Gli investimenti finanziari aggravano la perdita

MBC rappresenta 575,5 milioni di riyals di perdita di valore equo sul suo investimento in Arabian Contracting Services Company, o ACSC. Il fair value è una rivalutazione contabile dei beni. La sua evoluzione influisce sul risultato, ma non rappresenta necessariamente un cash outlay dello stesso importo durante il periodo.

Il gruppo presenta anche un risultato « standardizzato ». Ritira i movimenti di valutazione identificati su ACSC, Anghami, Wego e Tapmad, che rappresentano 578.7 milioni di riyals delle perdite nette. Questa correzione trasforma la perdita pubblicata di 483 milioni in un utile rettificato di 95.7 milioni.

Questo indicatore non sostituisce il risultato contabile. Permette di isolare l’effetto degli investimenti interessati, secondo la portata definita da MBC. Inoltre, è ancora giù 72,3% dai primi nove mesi del 2025. Anche rimuovendo queste variazioni di valore, quindi la redditività non ritorna al suo livello precedente.

Il terzo trimestre conferma questa fragilità. Da luglio a settembre, il gruppo ha registrato una perdita consolidata di 449 milioni di riyals. Il risultato standardizzato rimane negativo a $ 82.7 milioni. L’adeguamento contabile non è quindi sufficiente a spiegare tutte le difficoltà del periodo.

Abbonamenti supporto Shahid, non pubblicità

Shahid deriva principalmente la sua crescita da abbonamenti. I loro ricavi hanno raggiunto 977,8 milioni di riyals, un aumento del 20,2 per cento. Essi rappresentano circa l’83% dei ricavi della piattaforma. Il modello finanziato dalla pubblicità segue un’altra direzione: i ricavi diminuiscono del 12,9% a 52,3 milioni di dollari.

Digital quindi non sfugge al rallentamento pubblicitario. La distinzione utile è anche tra i ricavi pagati dagli abbonati e i ricavi pagati dagli inserzionisti. La crescita di Shahid non significa che tutti i suoi metodi di finanziamento stanno progredendo.

Gli abbonamenti venduti direttamente agli individui rappresentano 835 milioni di riyals, in crescita del 14,6%. Quelli commercializzati nelle relazioni commerciali hanno raggiunto 142,8 milioni, con un aumento del 67,7%. Queste due categorie costituiscono insieme le entrate degli abbonamenti pubblicati.

Il margine lordo di Shahid è aumentato dal 20,2 per cento al 25,6 per cento. Il suo utile netto raggiunge i 57.3 milioni di riyals, dopo una perdita di 23,3 milioni nel periodo comparabile. Rispetto al fatturato, questo utile rappresenta circa il 4,9%. Questo è un risultato positivo, ma non un margine equivalente al tasso di crescita delle vendite.

La televisione e i servizi tecnici sono in declino

La distribuzione e altri segmenti commerciali hanno registrato 1.372,3 milioni di riyals delle entrate, in calo del 35,8%. I ricavi televisivi sono diminuiti del 23,1% a 831 milioni. Trasmissione e servizi tecnici sono più nettamente diminuiti: 402,7 milioni, rispetto a 858,1 milioni all’anno precedente.

Queste variazioni sono distinte. Una diminuzione della pubblicità colpisce la monetizzazione delle udienze. La diminuzione dei servizi tecnici dipende anche dal portafoglio contratti. Pertanto, il calo totale di questo segmento non può essere letto come misura del solo pubblico canale.

Media & Entertainment ha un altro profilo. Il fatturato di nove mesi è diminuito del 39,8% a 413,6 milioni di riyals, mentre il suo utile lordo è aumentato del 33,3%. Il raffronto delle vendite avrebbe quindi perso parte del cambiamento di redditività dei progetti registrati.

Per Shahid, la gestione mantiene l’obiettivo di un esercizio beneficiario del 2026. Si tratta di una previsione: i risultati disponibili si fermano al 30 settembre. I conti annuali verificheranno se i guadagni accumulati in nove mesi sono resistenti alle entrate, alle spese di contenuto e alle spese dell’ultimo trimestre.

Illustrazione: panorama urbano di Riyadh, fotografia di Tayssir Kadamany pubblicata nel giugno 2026 su Pexels. La data di tiro non è stabilita. Questa vista non rappresenta i locali di MBC o Shahid.

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