La Francia presenta un piano di sicurezza informatica per le amministrazioni e i servizi essenziali. Il governo annuncia un sostegno più forte per il settore energetico. Riafferma gli obiettivi di bilancio dei ministeri e mobilita una busta già prevista in Francia 2030. Questi annunci devono ancora essere attuati.

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Il 19 novembre, il governo francese ha presentato un piano di sicurezza informatica per le amministrazioni e i servizi essenziali. Sébastien Lecornu annuncia l’operazione Gigawatt per il settore energetico. L’azienda deve estendere il suo sostegno agli operatori di medie dimensioni.

Cybersecurity: gli obiettivi di bilancio riaffermati

Ogni ministero dovrà dedicare almeno il 5% del suo bilancio digitale alla sicurezza informatica entro il 2027, con un obiettivo del 10% entro il 2030. La protezione dei sistemi esistenti deve prevalere su nuovi e inutili progetti digitali. Queste proporzioni riguardano i bilanci numerici, non tutte le spese dipartimentali.

L’esecutivo mobilita anche i 200 milioni di euro già previsti in Francia 2030. Non è quindi una busta aggiuntiva annunciata questo giovedì. Gli importi e gli obiettivi dipartimentali erano già stati presentati al Parlamento in maggio.

Annunci da attuare

Il piano prevede anche l’ulteriore sviluppo di 17 Cyber, un servizio di assistenza alle vittime. Accompagna la Resilienza e la Cyber Security Bill approvata dall’Assemblea Nazionale il 17 novembre. Questa fase parlamentare non è un’azione.

Illustrazione generica di un computer, non correlato a un ministero o cyberattack. Pexels / Pixabay, archivio pubblicato nel 2016.

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