A Berlino, Germania, Francia, Regno Unito e Ucraina offrono una tregua energetica invernale e un cessate il fuoco per le esportazioni alimentari al Mar Nero. La loro dettagliata contabilità di garanzie dopo che i combattimenti si sono fermati, senza un accordo russo annunciato. Essa distingue queste proposte dai precedenti impegni finanziari e dal vertice di Shenzhen.

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Germania, Francia, Regno Unito e Ucraina chiedono alla Russia di accettare una tregua energetica durante l’inverno. La loro dichiarazione comune, pubblicata giovedì 19 novembre dopo l’incontro di Berlino, ha anche chiesto un cessate il fuoco che consenta l’esportazione di cibo nel Mar Nero. Esso specifica le garanzie previste per Kyiv dopo una sosta ai combattimenti, senza annunciare l’accettazione russa o l’accordo di pace.

Una tregua energetica proposta alla Russia

Il documento tedesco presenta la tregua energetica come primo passo verso la cessazione delle ostilità. La sua durata proposta copre l’inverno. Tuttavia, non stabilisce una data di inizio, un elenco dettagliato degli impianti interessati, o una procedura specifica per il monitoraggio della sospensione. È una chiamata a Mosca, non un annuncio di un’efficace interruzione degli scioperi.

I quattro leader associano questa proposta con un secondo obiettivo: permettere alle esportazioni alimentari della regione del Mar Nero. Essi invocano la sicurezza del passaggio delle navi e la libertà di navigazione necessaria per la fornitura globale. Ancora una volta, il testo chiede un accordo. Non annuncia la riapertura di un corridoio, di un orario di partenza o di un accordo marittimo già accettato dalle parti.

La dichiarazione condanna gli attacchi russi ai civili ucraini e alle infrastrutture civili. Esso prevede inoltre ulteriori sforzi, con paesi terzi, per rafforzare la difesa missilistica dell’Ucraina prima dell’inverno. Questo aiuto e la proposta di tregua sono due aspetti distinti: il rafforzamento del sostegno non è presentato come sospeso da una risposta positiva russa.

Quattro leader portano il testo di Berlino

Il titolo del documento designa i leader di Germania, Francia, Regno Unito e Ucraina. La sua introduzione afferma che i membri della Coalizione dei Volontari, dell’Ucraina e degli Stati Uniti si sono riuniti a Berlino. La partecipazione degli Stati Uniti non dovrebbe quindi essere confusa con l’identità dei quattro autori della dichiarazione.

Il testo presenta poi un ampio consenso tra i membri della Coalizione e dell’Ucraina. Sostiene un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, con la partecipazione americana ed europea. Ribadisce che le frontiere internazionali non devono essere modificate con la forza e che l’Ucraina deve essere in grado di scegliere le sue alleanze e accordi di sicurezza.

Questa dichiarazione è un passo diverso dal vertice di Shenzhen tenuto lo stesso giorno tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin. Il documento pubblicato in Cina non ha annunciato un cessate il fuoco in Ucraina. Le proposte dettagliate a Berlino non costituiscono quindi le modalità di attuazione di un patto di tre parti in Cina.

Garanzie fornite dopo un cessate il fuoco

I leader ripresero gli impegni discussi a Berlino nel dicembre 2025 e a Parigi nel gennaio 2026. Essi chiedono garanzie di sicurezza forti e giuridicamente vincolanti per l’Ucraina non appena un cessate il fuoco entra in vigore. Il loro carattere deve essere difensivo, con stretto coordinamento con Washington.

Il documento elenca diversi elementi possibili: assistenza militare, finanziaria e tecnica sostenibile; partecipazione a un meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco proposto dagli Stati Uniti; e una forza multinazionale guidata dall’Europa con il supporto degli Stati Uniti. Non dichiara questi dispositivi schierati in Ucraina.

Esso prevede anche un impegno giuridicamente vincolante per prendere misure per ripristinare la pace e la sicurezza in caso di un altro attacco russo. Questa formula rimane soggetta a procedure nazionali. Non attiva l’articolo 5 della NATO e non trasforma l’Ucraina in membro dell’Alleanza. Il comunicato afferma inoltre che qualsiasi negoziato riguardante l’Unione europea o la NATO richiederebbe l’accordo dei rispettivi membri.

Gli impegni finanziari non sono una nuova busta

La dichiarazione riafferma l’impegno degli alleati della NATO di fornire 70 miliardi di euro di attrezzature militari, assistenza e formazione all’Ucraina nel 2026 e almeno un livello equivalente nel 2027. Esso richiama inoltre i 90 miliardi di euro previsti dal prestito di sostegno dell’Unione europea entro la fine del 2027.

Questi importi si riferiscono a impegni e strumenti già stabiliti. Non dovrebbero essere presentati come due nuovi assegni rilasciati giovedì, né dovrebbero essere aggiunti per annunciare un nuovo aiuto di 160 miliardi di euro. Il documento non fornisce una ripartizione per tale calcolo. Esso prevede la continuazione del lavoro congiunto sulle esigenze finanziarie dell’Ucraina in relazione alle riforme concordate, tra cui l’anti-corruzione.

Allo stesso tempo, i leader vogliono aumentare la pressione sui ricavi petroliferi e gas russi, canali finanziari illegali e circonvenzione delle sanzioni. Questa politica non corrisponde alla pubblicazione di nuovi elenchi di sanzioni applicabili. Il passo successivo sia per la tregua energetica che per le esportazioni alimentari è quello di garantire un accordo con la Russia, che non è menzionato in questa dichiarazione.

Archivio fotografico: Kiev durante un taglio di potenza, 25 novembre 2022. Bektour / Wikimedia Commons,CC BY 4.0. intera fotografia conservata, ridimensionata e vestita Libnanews; non rappresenta l’incontro di Berlino.

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