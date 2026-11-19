Costituzione, lingua, Lega Araba, Patrimonio Fenicio e Francofono: perché l’appartenenza araba del Libano non cancella la sua diversità.

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Sì, il Libano è un paese arabo con la sua Costituzione, la lingua ufficiale e l’appartenenza alla Lega Araba. Questa realtà non cancella la propria identità nazionale, la sua diversità religiosa o il suo patrimonio mediterraneo e francofono.

La presenza dei francesi, l’importanza delle comunità cristiane e i frequenti riferimenti ai fenici possono dare l’impressione che il Libano sia al di fuori del mondo arabo. A livello istituzionale, tuttavia, la risposta non è confusa. Il paese afferma la sua appartenenza araba e costituisce uno Stato indipendente. La difficoltà deriva principalmente dai diversi significati dati alla parola « arabo »: una lingua, una cultura, un’affiliazione regionale o, a volte, una presunta origine familiare.

Che cosa dice la Costituzione libanese

Il preambolo della Costituzione afferma che il Libano è « arabo nella sua identità e appartenenza ». Ricorda anche la sua posizione di membro fondatore della Lega degli Stati Arabi. L’articolo 11 designa l’arabo come lingua nazionale ufficiale e stabilisce che una legge determina i casi di utilizzo del francese. Il francese non ha quindi lo stesso status di arabo.

Lo stesso testo afferma la sovranità e l’indipendenza del Libano. Questi due principi non sono conflitti: appartenere al mondo arabo non significa essere parte di un altro Stato, o rinunciare a istituzioni, nazionalità e frontiere. « Lebanon » e « Arab » non rispondono esattamente alla stessa domanda. Il primo termine comprende una nazionalità; il secondo può descrivere un’affiliazione culturale e regionale.

Abbonamento Pre-Taif

Il Libano è uno degli Stati fondatori della Lega Araba, fondata a Cairo nel 1945. La sua inclusione in questo insieme non è quindi una recente conseguenza delle crisi regionali. Essa accompagna i primi anni della sua indipendenza. La Lega riunisce stati separati, non le province dello stesso paese: l’appartenenza a questa organizzazione non implica l’uniformità dei loro regimi politici o delle loro società.

L’Accordo Taif del 1989, che ha gettato le basi per l’uscita dalla guerra civile, assume esplicitamente l’identità e l’appartenenza araba del Libano. Allo stesso tempo, afferma di costituire una patria definitiva per i suoi cittadini. Il compromesso riunisce così due richieste spesso opposte nei dibattiti politici: l’ancora araba e la sostenibilità di uno Stato libanese sovrano. Non chiede di scegliere tra i due.

Parlando libanese, e’ arabo?

Nella conversazione, « per parlare libanese » di solito si riferisce all’arabo libanese, con il suo vocabolario, pronuncia ed espressioni. Deve essere distinto dall’arabo standard utilizzato in molti testi scritti e situazioni formali. Questa differenza tra il linguaggio quotidiano e quello standard non è una caratteristica esclusivamente libanese.

Anche le università del paese insegnano entrambi. All’Università americana di Beirut, i programmi distinguono l’arabo standard moderno e parlato arabo libanese. L’Università libanese-americana offre anche lezioni sul dialetto libanese per la comunicazione quotidiana. Le differenze nel registro non impediscono quindi alle istituzioni di iscriversi al paese nell’apprendimento della lingua araba.

Le parole francesi o inglesi possono entrare in una conversazione in arabo libanese. La transizione da una lingua all’altra non lo rende una miscela semplice senza struttura. Esso riflette percorsi scolastici, abitudini familiari e contatti culturali. Una persona può utilizzare più di una lingua durante il giorno senza cambiare nazionalità o appartenenza ad ogni frase.

Arabo non significa musulmano

Una delle principali confusioni è quella di trattare « arabo » e « Muslim » come sinonimi. Il primo termine può riferirsi a una lingua o alla cultura; il secondo è un’affiliazione religiosa. Ci sono arabi cristiani e musulmani che non sono arabi. Così, la religione di un individuo da sola non determina la sua lingua, nazionalità o identità.

In Libano, la diversità delle comunità religiose non contraddice l’appartenenza araba dello Stato. Piuttosto, richiede di evitare una lettura che ridurrebbe il paese ad una comunità. La Costituzione protegge la libertà di coscienza e la libertà di culto alle condizioni che definisce. Il suo quadro nazionale non si basa sul requisito che tutti i cittadini professano la stessa religione.

Un paese che ha partecipato alla cultura araba

Il legame del Libano con l’arabo va ben oltre le istituzioni. Beirut e i circoli intellettuali del Monte Libano hanno partecipato a Nahda, la rinascita culturale araba. Le biblioteche dell’American University di Beirut conservano e mettono a disposizione collezioni di riviste di questo periodo, tra cui pubblicazioni risalenti al XIX secolo.

Figure come Boutros al-Boustani hanno contribuito al lavoro linguistico, alla traduzione e al flusso della conoscenza. Questa storia mostra perché sarebbe fuorviante opporsi sistematicamente alle influenze europee contro la cultura araba. Nel corso degli intellettuali Nahda, l’apprendimento della lingua straniera, le traduzioni e il rinnovamento dell’espressione araba potrebbero nutrirsi a vicenda.

E l’eredità fenicia?

Il patrimonio fenicio appartiene pienamente alla storia del territorio libanese. A Byblos, i resti di diverse civiltà e antiche iscrizioni testimoniano una profondità storica che non inizia con l’apparizione di stati contemporanei. Il riconoscimento di questa eredità, tuttavia, non affronta la stessa questione dell’attuale status istituzionale del Libano.

Un antico patrimonio non costituisce di per sé una classificazione esclusiva della popolazione di oggi. Riferimenti fenici, tradizioni locali e appartenenza araba possono occupare luoghi diversi nelle storie familiari o sensibilità politiche. Opporre loro come se si dovesse necessariamente cancellare l’altro trasforma una storia di continuità e trasformazione in scelta binaria.

Francophonie non è un’identità sostitutiva

Dal 1973 il Libano appartiene alla Francofonia istituzionale. Può quindi essere sia uno Stato Arabo che uno Stato membro dell’Organizzazione Internazionale della Francofonia. Questa doppia appartenenza non è un’eccezione legale: un’organizzazione linguistica e culturale non sostituisce la nazionalità dei suoi membri o degli altri impegni internazionali.

Il francese fa parte della vita culturale ed educativa del paese, ma non definisce tutti i libanesi. Al contrario, l’appartenenza araba non consente un riassunto di tutti i loro riferimenti. La risposta alla domanda iniziale è quindi chiara: il Libano è un paese arabo, senza essere culturalmente uniforme. Il riconoscimento di questa appartenenza e il riconoscimento della sua pluralità sono due risultati compatibili.

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