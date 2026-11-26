Il 25 novembre, Health Canada ha rilasciato un avviso su un possibile collegamento tra la semaglutide e una malattia nervosa ottica. Ozempic, Wegovy e generici sono coinvolti. L’avviso prevede un aggiornamento dei record canadesi, non un richiamo in batch.

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Il 25 novembre, Health Canada ha rilasciato un avviso su un possibile collegamento tra la semaglutide e una malattia nervosa ottica. Ozempic, Wegovy e generici sono coinvolti. L’avviso prevede un aggiornamento dei record canadesi, non un richiamo in batch.

Health Canada ha annunciato il 25 novembre che aveva completato la sua recensione di sicurezza di farmaci da prescrizione contenenti semaglutide. L’autorità sanitaria ritiene possibile un collegamento con la neuropatia ischemica anteriore non arteritica, o NOIAN. Descrive il rischio come molto raro e lavora con i produttori per aggiungere alle avvertenze contenute nelle monografie canadesi, documenti di riferimento sull’uso di droghe.

Danni nervosi ottici, non un richiamo farmaco

Questa neuropatia è legata alla riduzione dell’irrigazione nervosa ottica. La visione può diminuire bruscamente, il più spesso senza dolore e in un occhio. Secondo Health Canada, il disordine può verificarsi in parte del campo visivo sfocato o in colori che sembrano essere allentati. Può lasciare una perdita permanente di visione. L’Agenzia non fissa un limite di tempo al di là del quale il rischio scomparirebbe dopo l’inizio del trattamento.

L’avviso copre tutte le specialità di prescrizione contenenti semaglutide in Canada, tra cui Ozempic, Rybelsus, Plosbrio, Poviztra e Wegovy, così come i generici. Non identifica i lotti difettosi e non annuncia alcun prelievo dal mercato. L’Agenzia valuta separatamente gli altri farmaci della famiglia di agonisti GLP-1; il suo parere del 25 novembre non presenta questa recensione come completato.

Che Salute Canada consiglia ai pazienti

L’agenzia raccomanda che le persone su semaglutide consultino immediatamente un medico se perdono improvvisamente di vista o se la loro visione si deteriora rapidamente. Per i caregiver, il parere raccomanda una valutazione oculistica urgente in caso di perdita improvvisa, anche parziale e interruzione del trattamento se la diagnosi è confermata. Non richiede pazienti senza sintomi per fermare il loro farmaco di propria iniziativa.

Foto illustrazione: semaglutide penna iniettore, aprile 2025. Haberdoedas / Unsplash, licenza Unsplash. Boxe e titolazione: Libnanews.

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