La Corte suprema federale ha confermato il 25 novembre che Baghdad può schierare le sue forze alle frontiere internazionali del Kurdistan iracheno. Mantiene il coordinamento con la regione per la gestione doganale e congiunta di petrolio e gas estratti.

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La Corte suprema federale ha confermato il 25 novembre che Baghdad può schierare le sue forze alle frontiere internazionali del Kurdistan iracheno. Mantiene il coordinamento con la regione per la gestione doganale e congiunta di petrolio e gas estratti.

Mercoledì 25 novembre, la Corte suprema federale irachena ha chiarito la divisione dei poteri tra Baghdad e il governo del Kurdistan iracheno. Sequestrato dal primo ministro Ali al-Zaïdi per interpretare diverse disposizioni della Costituzione del 2005, ha emanato una decisione a sette punti, adottata a maggioranza con due voti dissentanti. La Corte ha dichiarato che la sua decisione, di cui al 268/2026, è stata definitiva e imposta a tutte le autorità.

La sicurezza delle frontiere è una responsabilità federale

La protezione delle frontiere internazionali è la responsabilità esclusiva delle autorità federali, comprese le porzioni amministrate dalla regione del Kurdistan. Baghdad può schierare e comandare le sue forze armate lì. La decisione risolve una questione di competenza: non fissa la data di assumere una posizione specifica o i termini di una possibile modifica del personale.

La Corte distingue la sicurezza di frontiera dall’amministrazione doganale. Esso conferma che le agenzie federali possono supervisionare e controllare i servizi in tutti i punti di attraversamento e stabilire un sistema informatico nazionale per collegarli ai reparti pertinenti. Baghdad può anche stabilire una tariffa doganale uniforme e verificare entrate non petrolifere. L’articolo 114 della Costituzione, tuttavia, continua a richiedere un coordinamento con le autorità regionali per la gestione doganale.

Controllo federale, ma gestione congiunta dell’olio estratto

Per il petrolio e il gas estratto, la Corte ricorda il principio della gestione congiunta da parte del governo federale e delle regioni e province produttrici. Il Dipartimento federale di petrolio e le agenzie federali di controllo conservano l’autorità di controllare i campi e verificare le operazioni e i contratti dalla produzione all’esportazione. La decisione non impone sanzioni o annulla un contratto particolare.

I giudici hanno anche chiarito il quadro territoriale dell’autorità regionale: le aree amministrate il 19 marzo 2003, fatta salva il trattamento costituzionale dei territori contestati. Il giudizio quindi non regola lo stato di Kirkuk. Ha parlato il giorno in cui il Ministero della Difesa iracheno ha annunciato che le unità a Kirkuk stavano effettuando le istruzioni del Primo Ministro in una campagna contro il contrabbando di petrolio. Il governo regionale curdo ha denunciato il tono del comunicato militare e ha chiesto discussioni con Baghdad.

Archivio fotografico: Baghdad e la Tigre, 31 luglio 2016. Dominique A. Pineiro / U.S. Dipartimento della Difesa, U.S. Federal Public Domain. Boxe e titolazione: Libnanews.

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