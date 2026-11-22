Sabato 21 novembre, il porto di Seattle ha segnalato un intervento dell’ECI all’aeroporto di Seattle-Tacoma mentre si imbarca un volo dell’Alaska per Los Angeles. Due passeggeri sono preoccupati secondo il direttore, che non dà un conto degli arresti. La società sostiene che non ha ricevuto alcun avviso. Il Porto si scambia con il Dipartimento di Sicurezza Nazionale per determinare se gli ufficiali federali hanno rispettato i protocolli stabiliti localmente, senza trovare una violazione.

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A Seattle sabato mattina, 21 novembre durante l’imbarco di un volo nazionale Alaska Airlines per Los Angeles. Il porto di Seattle ha segnalato due passeggeri coinvolti. La società ha detto che non aveva ricevuto alcun preavviso. Il direttore dell’aeroporto si è impegnato in discussioni con il Dipartimento della Sicurezza Nazionale per determinare se i funzionari federali hanno rispettato i protocolli concordati localmente.

Intervento ECI a Seattle: due passeggeri coinvolti

Il porto di Seattle si trova all’aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma al momento dell’imbarco del volo AS 1306. Nel suo comunicato stampa, il manager identifica il servizio federale di immigrazione, IEC, e menziona due passeggeri. Non specifica se i due sono stati arrestati. Il numero di persone arrestate non è incluso in questo comunicato stampa.

Il direttore dell’aeroporto ha segnalato l’incidente e ha evidenziato i suoi effetti sulla famiglia interessata e altri viaggiatori. Alaska Airlines, in una dichiarazione di tempo-honoured alle 15:30 sulla costa occidentale degli Stati Uniti, ha anche espresso preoccupazione per i suoi passeggeri e personale. Entrambi i comunicati stampa pongono l’intervento al mattino, senza dare il tempo esatto.

Alaska Airlines sostiene di non aver ricevuto avviso

La società sostiene che le autorità non gli avevano notificato questo intervento. Ricorda che deve rispettare le leggi applicabili nei suoi scambi con le forze dell’ordine. Tuttavia, afferma che non dirige o coordina le operazioni di controllo dell’immigrazione federale. Esso intende esaminare le circostanze con il porto e le autorità pubbliche, in particolare se sono state seguite le procedure previste.

La mancanza di preavviso alla società e la conformità ai protocolli con il Porto sono due diversi problemi. Il comunicato stampa di Alaska Airlines stabilisce la sua posizione sul primo. Non specifica se un protocollo applicabile richieda l’avviso, chi dovrebbe, o se il gestore dell’aeroporto dovrebbe ricevere un avviso separato. Nessuna delle due comunicazioni conclude che ci sia stata una violazione verificata.

Che cosa il porto vuole controllare con il dipartimento federale

Il porto di Seattle possiede e gestisce l’aeroporto. Egli afferma di non avere autorità sulle operazioni dei servizi di immigrazione federali e che la sua stessa polizia non partecipa. Nella sua documentazione pubblica, spiega che storicamente non viene notificato in anticipo a questi interventi, anche quando si svolgono nelle sue strutture. Il porto si riferisce al Dipartimento di Sicurezza Nazionale, il DHS, conferma dei singoli casi.

In febbraio, tuttavia, la Commissione Portuale ha adottato norme che rientrano nella sua competenza. Uno è quello di rendere i suoi ufficiali identificabili per evitare confusione con gli ufficiali federali. Un altro quadro per l’utilizzo dei suoi spazi non pubblici per la detenzione amministrativa o il sostegno dei controlli sull’immigrazione, soggetti a obblighi legali. Queste regole locali non determinano le condizioni per l’intervento del 21 novembre.

Nel caso del volo per Los Angeles, il Porto invocò anche i protocolli che i funzionari federali locali avevano già accettato. Questi impegni di coordinamento sono ora discussi con il DHS. Non ha precisato nel suo comunicato le disposizioni che avrebbero potuto applicare all’imbarco o fissare una data per pubblicare i risultati dei suoi scambi.

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